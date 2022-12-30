«Манчестер Сити» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Эвертон», который состоится 31 декабря 2022 года

«Манчестер Сити»

«Небесно-голубые» в Премьер-лиги занимают второе место на текущий момент. Предлагаем вспомнить успехи команды в недавних матчах. В позапрошлом туре чемпионата на своём поле «Манчестер Сити» проиграл «пчёлам» из Брентфорда. Поразив дважды ворота соперника, всухую «горожане» обыграли испанскую «Жирону». В 1/8 Кубка английской лиги «Манчестер Сити» в напряжённой борьбе взял верх над «Ливерпулем».

28 декабря «небесно-голубые» со счётом 3:1 выиграли у «Лидса» в прошлом туре чемпионата.

«Эвертон»

«Ириски» после шестнадцати матчей сезона находятся на семнадцатой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Вспомним несколько крайних матчей «синих». С большим счётом команда из Ливерпуля проиграла «вишням». Две победы одержал «Эвертон» в двух товарищеских встречах. После серии пенальти «ириски» взяли верх над шотландским «Селтиком». Австралийскую футбольную команду «Уэстерн Сидней Уондерерс» с разгромным счётом «синие» обыграли, заставив их вратаря пять раз доставать мяч из сетки своих ворот.

В 17-ом туре чемпионата Англии «Эвертон» уступил со счётом 1:2 «волкам» из Вулверхэмптона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.12

Ничья – 9.80

Победит «Эвертон» – 23.00

Победит «Манчестер Сити» с форой -2.5 – 1.94

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.97

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.87

Статистика

Крайние четыре личные встречи команд завершились исходом «обе забьют — нет»

Одно поражение потерпели «горожане» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «синие» проиграли в трёх футбольных поединках.

Прогноз

На данный момент «небесно-голубые» уступают «канонирам» пять очков. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.94 на победу команды «Манчестер Сити» с форой -2.5. У «горожан» в будущем матче есть возможность сократить отставание от первого места.