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«Брайтон» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:54
«Брайтон» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Арсенал», который состоится 31 декабря 2022 года

«Брайтон»

«Чайки» в прошлом месяце уже обыгрывали «канониров». В 1/16 Кубка английской лиги «Брайтон» одержал уверенную победу над лондонской командой. На данный момент «бело-синие» находятся на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата. На своём поле «чайки» проиграли «вилланам» в позапрошлом туре. Через несколько дней в товарищеском матче «Брайтон» снова мерялся силами с «Астон Виллой». Встреча завершилась ничейным исходом. В 1/8 Кубка английской лиги после серии пенальти «бело-синие» уступили «Чарльтону».

Со счётом 3:1 в гостях «чайки» взяли верх над «святыми» из Саутгемптона.

«Арсенал»

«Канониры» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Арсенала». Четыре товарищеских матча провела команда в декабре. «Уотфорду» и «Ювентусу» лондонская команда проиграла. Над «Лионом» и «Миланом» взяла верх.

26 декабря «канониры» со счётом 3:1 обыграли «молотобойцев».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Брайтон» – 3.50
  • Ничья – 3.50
  • Победит «Арсенал» – 2.14
  • Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 3.70
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.96

Статистика

  • Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились три личные встречи команд из пяти крайних
  • В двух матчах из пяти «чайки» обыграли своих оппонентов
  • За тот же период «канониры» выиграли в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.50 на победу «Брайтона». «Чайки» недавно обыграли «канониров» и в предстоящем матче не без труда, но сумеют взять верх над «Арсеналом».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк Брайтон
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 11:57
Сложный матч для Арсенала... но хотя бы ничейку должны зацепить
Гость
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