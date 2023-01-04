«Интер» — «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч Серии А

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Наполи», который состоится 04 января 2023 года
«Интер»
Миланский клуб не показывает стабильности, как в прошлых сезонах, но смог выйти из группы Лиги Чемпионов, что является хорошим для него достижением. В Серии А «сине-черные» занимают лишь пятое место с 30 баллами и по дополнительным показателям уступают «Роме». Центральный матч тура против лидера чемпионата Италии обещает быть интересным и напряженным, а сам «Интер» может помешать дальновидным планам «Наполи».
29 декабря «Интер» минимально одолел «Сассуоло» (1:0), а 22 числа оказался сильнее «Реджины» (2:0), Оба поединка были товарищескими
«Наполи»
Неаполитанский клуб проводит очень сильный сезон и сейчас возможное чемпионство зависит от самих футболистов. «Наполи» лидирует в Серии А с 41 баллами и опережает ближайшего соперника на восемь пунктов. В случае победы над «Интером», коллектив еще больше укрепит свои позиции и поверит в собственные силы, что сделает их еще ближе к мечте, которую клуб не может осуществить уже много лет подряд.
21 декабря «Наполи» крупно проиграл «Лиллю» в товарищеском матче (1:4), а 17 числа уступил и «Вильярреалу» (2:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 2.5
- Ничья – 3.45
- Победит «Наполи» – 3
Статистика
- «Интер» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах
- Пять последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Интер» выиграл три из пяти последних матчей у «Наполи»
Прогноз
Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Обеим командам есть что терять, поэтому мы предполагаем, что игра будет аккуратная и без большого количества забитых мячей.