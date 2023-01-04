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«Интер» — «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч Серии А

вчера, 11:18
«Интер» — «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Наполи», который состоится 04 января 2023 года

«Интер»

Миланский клуб не показывает стабильности, как в прошлых сезонах, но смог выйти из группы Лиги Чемпионов, что является хорошим для него достижением. В Серии А «сине-черные» занимают лишь пятое место с 30 баллами и по дополнительным показателям уступают «Роме». Центральный матч тура против лидера чемпионата Италии обещает быть интересным и напряженным, а сам «Интер» может помешать дальновидным планам «Наполи».

29 декабря «Интер» минимально одолел «Сассуоло» (1:0), а 22 числа оказался сильнее «Реджины» (2:0), Оба поединка были товарищескими

«Наполи»

Неаполитанский клуб проводит очень сильный сезон и сейчас возможное чемпионство зависит от самих футболистов. «Наполи» лидирует в Серии А с 41 баллами и опережает ближайшего соперника на восемь пунктов. В случае победы над «Интером», коллектив еще больше укрепит свои позиции и поверит в собственные силы, что сделает их еще ближе к мечте, которую клуб не может осуществить уже много лет подряд.

21 декабря «Наполи» крупно проиграл «Лиллю» в товарищеском матче (1:4), а 17 числа уступил и «Вильярреалу» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер» – 2.5
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Наполи» – 3

Статистика

  • «Интер» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах
  • Пять последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Интер» выиграл три из пяти последних матчей у «Наполи»

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Обеим командам есть что терять, поэтому мы предполагаем, что игра будет аккуратная и без большого количества забитых мячей.

Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 13:42
Думаю, что нас ожидает открытый футбол и ОЗ точно
Гость
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