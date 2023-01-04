«Интер» — «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч Серии А

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вчера, 11:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Наполи», который состоится 04 января 2023 года

«Интер»

Миланский клуб не показывает стабильности, как в прошлых сезонах, но смог выйти из группы Лиги Чемпионов, что является хорошим для него достижением. В Серии А «сине-черные» занимают лишь пятое место с 30 баллами и по дополнительным показателям уступают «Роме». Центральный матч тура против лидера чемпионата Италии обещает быть интересным и напряженным, а сам «Интер» может помешать дальновидным планам «Наполи».

29 декабря «Интер» минимально одолел «Сассуоло» (1:0), а 22 числа оказался сильнее «Реджины» (2:0), Оба поединка были товарищескими

«Наполи»

Неаполитанский клуб проводит очень сильный сезон и сейчас возможное чемпионство зависит от самих футболистов. «Наполи» лидирует в Серии А с 41 баллами и опережает ближайшего соперника на восемь пунктов. В случае победы над «Интером», коллектив еще больше укрепит свои позиции и поверит в собственные силы, что сделает их еще ближе к мечте, которую клуб не может осуществить уже много лет подряд.

21 декабря «Наполи» крупно проиграл «Лиллю» в товарищеском матче (1:4), а 17 числа уступил и «Вильярреалу» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 2.5

Ничья – 3.45

Победит «Наполи» – 3

Статистика

«Интер» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

Пять последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Интер» выиграл три из пяти последних матчей у «Наполи»

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Обеим командам есть что терять, поэтому мы предполагаем, что игра будет аккуратная и без большого количества забитых мячей.