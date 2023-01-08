«Брентфорд» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брентфорд» – «Борнмут», который состоится 14 января 2023 года

«Брентфорд»

«Пчёлы» после восемнадцати матчей чемпионата Англии находятся на девятой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «Брентфорда». В позапрошлом туре Премьер-лиги «красно-белые» в гостях с разницей в пару мячей обыграли «молотобойцев». На своём поле «пчёлы» оказались сильнее «Ливерпуля» в 19-ом туре чемпионата.

В 1/32 Кубка Англии с минимальным счётом «Брентфорд» уступил «железным».

«Борнмут»

В Премьер-лиге «вишни» на данный момент занимают шестнадцатое место. Предлагаем вспомнить недавние матчи «чёрно-красных». Пять матчей подряд длится проигрышная серия команды. Дома в матче 18-го тура «Борнмут» уступил клубу «Кристал Пэлас». В прошлом туре чемпионата «вишни» проиграли с разгромным счётом «красным дьяволам».

Со счётом 2:4 «чёрно-красные» уступили «Бёрнли» в 1/32 Кубка Англии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 1.64

Ничья – 4.00

Победит «Борнмут» – 5.00

Победит «Брентфорд» с форой -1.5 – 2.56

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.06

Статистика

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти последних

Из десяти футбольных поединков за последнее время «пчёлы» проиграли в четырёх

«Вишни» уступили в восьми матчах из десяти крайних.

Прогноз

Pinnacle предлагает коэффициент 1.64 на победу «Брентфорда». «Пчёлы» огорчили своих болельщиков в домашней игре с «Вест Хэмом». В предстоящем матче они реабилитируются.