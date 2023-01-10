«Ницца» — «Монпелье» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» — «Монпелье», который состоится 11 января 2023 года

«Ницца»

У «Ниццы» были большие амбиции в начале сезона, но на данный момент они не оправдываются. Команда занимает только 11 место с 21 баллом в Лиге 1 и вряд ли будет претендовать на первую тройку по итогам футбольного года. В предстоящей встрече с «Монпелье» хозяевам очень важно исключить недооценку соперника и реализовать свои голевые моменты, так как с этим компонентом коллектив имеет большие проблемы (16 забитых мячей).

07 января «Ницца» проиграла в кубке Франции Le Puy-en-Velay (0:1), а второго числа на последних минутах уступила «Ренну» в чемпионате (1:2).

«Монпелье»

«Монпелье» одержал победу лишь в одной встрече из пяти последних в Лиге 1, что не может радовать болельщиков и руководство. Команда находится в нижней половине турнирной таблицы, а именно на 14 месте с 17 баллами. В предстоящей встрече гостя не являются фаворитами, но при должной подготовке и самоотдаче шансы набрать баллы у них определенно будут появляться.

06 января «Монпелье» проиграл «По» в рамках кубка Франции (1:2), а второго числа на своем поле не смог отобрать очки у «Марселя» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» – 1.8

Ничья – 3.65

Победит «Монпелье» – 4.5

Статистика

«Ницца» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних поединков «Монпелье» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Монпелье» выиграл три из пяти последних встреч с «Ниццей»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ниццы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команда уже потеряла много очков и в этой встрече постарается добиться редкой победы. Прогнозируем успех хозяев в 1-2 мяча.