«Рединг» – КПР: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Рединг» – КПР , который состоится 14 января 2023 года

«Рединг»

«Ройялс» после двадцати шести туров находится на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты крайних матчей с участием «Рединга». С разницей в один мяч «сине-белые» одержали верх над «Суонси». Ничью раскатал «Ройялс» в позапрошлом туре с «канарейками». «Вест Бромвичу» с минимальным счётом «Рединг» уступил.

7 января «сине-белые» со счётом 2:0 обыграли футбольный клуб «Уотфорд» в 1/32 Кубка Англии.

КПР

На данный момент КПР в Чемпион Лиге занимает двенадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков «Рейнджерса». «Нулевую» ничью раскатал «Куинз Парк Рейнджерс» с «Кардиффом». Всухую, пропустив три гола, КПР проиграл команде «Лутон Таун». В прошлом туре «Рейнджерс» раскатал ничью с «клинками» из Шеффилда.

В 1/32 Кубка Англии «Куинз Парк Рейнджерс» со счётом 1:2 уступил «Флитвуду».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рединг» – 2.60

Ничья – 3.20

Победит КПР – 2.70

– 2.70 Победит «Рединг» с форой -1.5 – 4.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.71

Статистика

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три крайних поединка

В двух играх из пяти за последнее время «Рединг» выиграл

КПР одержал победу в одной встрече за тот же период.

Прогноз