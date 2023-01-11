«Рединг» – КПР: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Рединг» – КПР, который состоится 14 января 2023 года
«Рединг»
«Ройялс» после двадцати шести туров находится на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты крайних матчей с участием «Рединга». С разницей в один мяч «сине-белые» одержали верх над «Суонси». Ничью раскатал «Ройялс» в позапрошлом туре с «канарейками». «Вест Бромвичу» с минимальным счётом «Рединг» уступил.
7 января «сине-белые» со счётом 2:0 обыграли футбольный клуб «Уотфорд» в 1/32 Кубка Англии.
КПР
На данный момент КПР в Чемпион Лиге занимает двенадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков «Рейнджерса». «Нулевую» ничью раскатал «Куинз Парк Рейнджерс» с «Кардиффом». Всухую, пропустив три гола, КПР проиграл команде «Лутон Таун». В прошлом туре «Рейнджерс» раскатал ничью с «клинками» из Шеффилда.
В 1/32 Кубка Англии «Куинз Парк Рейнджерс» со счётом 1:2 уступил «Флитвуду».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рединг» – 2.60
- Ничья – 3.20
- Победит КПР – 2.70
- Победит «Рединг» с форой -1.5 – 4.85
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.71
Статистика
- Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три крайних поединка
- В двух играх из пяти за последнее время «Рединг» выиграл
- КПР одержал победу в одной встрече за тот же период.
Прогноз
Пару лет «Рединг» не выигрывает у «Рейнджерса». На победу КПР компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.70. Крайняя встреча команд завершилась поражением клуба из Рединга.