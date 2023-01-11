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«Рединг» – КПР: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:46
«Рединг» – КПР: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Рединг» – КПР, который состоится 14 января 2023 года

«Рединг»

«Ройялс» после двадцати шести туров находится на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты крайних матчей с участием «Рединга». С разницей в один мяч «сине-белые» одержали верх над «Суонси». Ничью раскатал «Ройялс» в позапрошлом туре с «канарейками». «Вест Бромвичу» с минимальным счётом «Рединг» уступил.

7 января «сине-белые» со счётом 2:0 обыграли футбольный клуб «Уотфорд» в 1/32 Кубка Англии.

КПР

На данный момент КПР в Чемпион Лиге занимает двенадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков «Рейнджерса». «Нулевую» ничью раскатал «Куинз Парк Рейнджерс» с «Кардиффом». Всухую, пропустив три гола, КПР проиграл команде «Лутон Таун». В прошлом туре «Рейнджерс» раскатал ничью с «клинками» из Шеффилда.

В 1/32 Кубка Англии «Куинз Парк Рейнджерс» со счётом 1:2 уступил «Флитвуду».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рединг» – 2.60
  • Ничья – 3.20
  • Победит КПР – 2.70
  • Победит «Рединг» с форой -1.5 – 4.85
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.71

Статистика

  • Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три крайних поединка
  • В двух играх из пяти за последнее время «Рединг» выиграл
  • КПР одержал победу в одной встрече за тот же период.

Прогноз

Пару лет «Рединг» не выигрывает у «Рейнджерса». На победу КПР компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.70. Крайняя встреча команд завершилась поражением клуба из Рединга.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк рединг
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:23
В этом матче между командами соседями по турнирной таблице скорее всего ожидается тотал меньше 2,5.
shlomo
shlomo
вчера в 20:48
Думаю, что нас ожидает тягомотны матч с нулевым или с минимальным результатом
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