«Уотфорд» – «Блэкпул»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Уотфорд» – «Блэкпул», который состоится 14 января 2023 года

«Уотфорд»

«Жёлтая армия» на данный момент занимает четвёртое место в чемпионате. Рассмотрим результаты «Уотфорда» в недавних матчах. Всухую, пропустив пару мячей, «шершни» уступили «Миллуоллу». С разгромным счётом «золотые мальчики» потерпели поражение от «Суонси». В прошлом туре с минимальным счётом «жёлтая армия» взяла верх над «канарейками» в Норвиче на их поле.

Со счётом 0:2 «Уотфорд» уступил «Редингу» в матче 1/32 Кубка Англии.

«Блэкпул»

В Чемпион Лиге «приморцы» находятся на двадцять второй строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с несколькими крайними матчами с участием «Блэкпула». На выезде «мандарины» раскатали ничью с «Халлом». Дома уступили с разницей в один мяч «клинкам» из Шеффилда. В прошлом туре «Пул» разошёлся миром с «чёрными котами».

В 1/32 Кубка Англии со счётом 4:1 «Блэкпул» одержал победу над «лесниками».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотфорд» – 1.83

Ничья – 3.60

Победит «Блэкпул» – 4.20

Победит «Уотфорд» с форой -1.5 – 3.05

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84

Статистика

В трёх очных встречах из пяти крайних исход был следующий: «тотал больше 2.5 голов за матч»

Из пяти игр в трёх «золотые мальчики» проиграли

За тот же период «приморцы» уступили в одном поединке.

Прогноз

Достаточно длительное время «жёлтая армия» не радует своих болельщиков домашними победами. Коэффициент 1.83 предлагает компания Pinnacle на победу футбольного клуба «Уотфорд». В предстоящем матче у хозяев будет возможность взять свои три очка.