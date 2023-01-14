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«Хетафе» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:06
«Хетафе» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Хетафе» – «Эспаньол», который состоится 15 января 2023 года

«Хетафе»

В чемпионате Испании «тёмно-синие» на данный момент находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами крайних матчей команды. Всухую, поразив дважды ворота соперника, «городские» в 1/32 Кубка Испании обыграли команду «Диосесаньос». В позапрошлом туре Примеры «Хетафе» одержал победу над «Мальоркой». На выезде в напряжённой борьбе «тёмно-синие» уступили «Хетафе» в рамках матча следующего раунда Кубка Испании.

Со счётом 1:2 «городские» проиграли «Севилье» в матче 16-го тура Примеры.

«Эспаньол»

«Попугаи» после 16-го тура испанской Примеры занимают предпоследнее место. Рассмотрим несколько футбольных поединков за последнее время. С минимальным счётом «бело-синие» одержали победу над «Атлетико Пасо» в 1/32 Кубка Испании. Ничейным исходом завершилась встреча с «Барселоной» в рамках матча позапрошлого тура чемпионата. После дополнительного времени «Эспаньол» с разницей в пару мячей взял верх над «Сельтой» в матче следующего этапа Кубка Испании.

Вничью «попугаи» сыграли с «жирондинцами» в прошлом туре Ла Лиги (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Хетафе» – 2.55
  • Ничья – 3.00
  • Победит «Эспаньол» – 3.15
  • Победит «Хетафе» с форой -1.5 – 5.25
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.66
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.46

Статистика

  • Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти крайних
  • В пяти играх из десяти последних «городские» проиграли
  • За тот же период «бело-синие» уступили в двух поединках.

Прогноз

Три личные встречи соперников из пяти за последнее время завершились ничейным исходом. Когда сложно отдать предпочтение какой-то одной из команд, ставка на ничью является оптимальным вариантом. На ничью компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.00.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Хетафе
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:24
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
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