«Хетафе» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Хетафе» – «Эспаньол», который состоится 15 января 2023 года

«Хетафе»

В чемпионате Испании «тёмно-синие» на данный момент находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами крайних матчей команды. Всухую, поразив дважды ворота соперника, «городские» в 1/32 Кубка Испании обыграли команду «Диосесаньос». В позапрошлом туре Примеры «Хетафе» одержал победу над «Мальоркой». На выезде в напряжённой борьбе «тёмно-синие» уступили «Хетафе» в рамках матча следующего раунда Кубка Испании.

Со счётом 1:2 «городские» проиграли «Севилье» в матче 16-го тура Примеры.

«Эспаньол»

«Попугаи» после 16-го тура испанской Примеры занимают предпоследнее место. Рассмотрим несколько футбольных поединков за последнее время. С минимальным счётом «бело-синие» одержали победу над «Атлетико Пасо» в 1/32 Кубка Испании. Ничейным исходом завершилась встреча с «Барселоной» в рамках матча позапрошлого тура чемпионата. После дополнительного времени «Эспаньол» с разницей в пару мячей взял верх над «Сельтой» в матче следующего этапа Кубка Испании.

Вничью «попугаи» сыграли с «жирондинцами» в прошлом туре Ла Лиги (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» – 2.55

Ничья – 3.00

Победит «Эспаньол» – 3.15

Победит «Хетафе» с форой -1.5 – 5.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.66

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.46

Статистика

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти крайних

В пяти играх из десяти последних «городские» проиграли

За тот же период «бело-синие» уступили в двух поединках.

Прогноз

Три личные встречи соперников из пяти за последнее время завершились ничейным исходом. Когда сложно отдать предпочтение какой-то одной из команд, ставка на ничью является оптимальным вариантом. На ничью компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.00.