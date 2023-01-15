«Рома» — «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч Серии А

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вчера, 14:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Фиорентина», который состоится 15 января 2023 года

«Рома»

Римский клуб не так часто проигрывает в последнее время, но количество ничьих явно не радует болельщиков и тренерский штаб. «Рома» смогла набрать 31 балл и занимает седьмое место в турнирной таблице, уступая двум конкурентам лишь по разнице мячей. Таким образом, предстоящий матч очень важен для команды Жозе Моуриньо и победа наверняка поможет подняться выше.

08 января в прошлом туре «Рома» разошлась миром с «Миланом» (2:2), а в кубке Италии 12 числа прошла «Дженоа» из серии B (1:0).

«Фиорентина»

«Фиорентина» показывает хорошие результаты во всех турнирах и имеет серию без поражений из нескольких матчей. Благодаря таким результатам коллектив из Флоренции занимает девятое место с 23 очками и имеет неплохие шансы при удовлетворительных результата подняться выше и даже побороться за еврокубки. Матч с «Ромой» можно считать одним из самых интригующих в этом игровом дне.

12 января «Фиорентина» минимально обыграла «Сампдорию» в кубке Италии (1:0), а седьмого числа одолела «Сассуоло» (2:1) в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 2.05

Ничья – 3.4

Победит «Фиорентина» – 3.8

Статистика

«Рома» выиграла четыре из пяти последних поединков во всех турнирах

«Фиорентина» уступила лишь в двух матчах из десяти на выезде за последнее время

Римский клуб оказался сильнее команды из Флоренции в четырех из пяти последних матчах

Семь из десяти матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч будет непростым для обоих клубов, но мы предполагаем, что хозяева окажутся немного удачливее и наберут три очка. Сделать ставку на победу «Ромы» можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.