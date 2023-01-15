«Ренн» — ПСЖ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1673781941

вчера, 14:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ренн» — ПСЖ , который состоится 15 января 2023 года

«Ренн»

«Ренн» чередует победы с поражениями в последних турах Лиги 1, но еще удерживает себя в группе лидеров, а именно на четвертом месте. Команда имеет в своем активе 34 балла и отстает уже на восемь пунктов от ближайшего соперника, при этом сыграв на одну игру меньше. В домашнем матче с ПСЖ от хозяев будут ждать агрессивной игры, которая может дать результат, ведь парижский гранд находится не в лучшей форме.

11 января «Ренн» проиграл на выезде «Клермону» (1:2), а седьмого числа обыграл в кубке Франции «Бордо» (2:1).

ПСЖ

ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице, но по игре команды возникают вопросы и сомнения. Тем не менее, коллектив набрал 47 очков и опережает «Ланс» на три пункта, при этом сыграв на один матч меньше. Победа в выездной встрече над «Ренном» позволит укрепить свое преимущество и снять некоторые вопросы о конфликтах в команда, которые напрямую влияют на результат.

11 января ПСЖ обыграл на своем поле «Анже» (2:0), а в кубке Франции шестого числа оказался сильнее «Шатору» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ренн» – 5.4

Ничья – 4.6

Победит ПСЖ – 1.55

Статистика

Десять последних матчей «Ренна» завершились исходом «обе забьют»

ПСЖ выиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах

выиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах «Ренн» и ПСЖ обменялись двумя победами в последних пяти встречах при одной ничьей

обменялись двумя победами в последних пяти встречах при одной ничьей Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз