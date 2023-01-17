«Штутгарт» – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» – «Майнц», который состоится 21 января 2023 года

«Штутгарт»

На данный момент «швабы» занимают в Бундеслиге шестнадцатое место. Ознакомимся с несколькими крайними матчами с участием команды из Штутгарта. Перед игрой 16-го тура чемпионата «Штутгарт» провёл четыре товарищеских матча. «Швабы» уже в первом тайме игры с «Кёльном» обыгрывали соперника в четыре мяча. Два гола «козлов» во второй половине встречи не повлияли на исход поединка. Всухую с большим счётом «Штутгарт» проиграл швейцарской «Люцерне». Над «Сьоном» штутгартская команда одержала уверенную победу.

Со счётом 0:2 «швабы» уступили пражской «Спарте».

«Майнц»

«Карнавальники» в чемпионате Германии находятся на текущий момент на десятой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим результаты крайних матчей «Майнца». В декабре-январе команда провела три товарищеских встречи. Пропустив первыми уже на первой минуте, «красно-белые» раскатали ничью с «Мальоркой». Над швейцарской «Люцерной» команда из Майнца одержала победу с разгромным счётом.

14 января со счётом 2:2 завершилась игра с «Хоффенхаймом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 2.39

Ничья – 3.55

Победит «Майнц» – 2.80

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 4.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98

Статистика

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти крайних

В двух матчах из пяти последних «Штутгарт» выиграл

За тот же период «Майнц» взял верх над соперником в одной игре.

Прогноз

Четыре года «карнавальники» не выигрывают у «швабов». На победу «Штутгарта» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.39. Дома «швабы» не без труда одержат победу над оппонентом.