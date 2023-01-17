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Испанская «Жирона» подписала украинского хавбека

вчера, 17:55

Испанский клуб «Жирона», выступающий в Примере, объявил о переходе украинского хавбека Виктора Цыганкова. Контракт с футболистом заключен до лета 2027 года.

Предыдущей командой 25-летнего исполнителя было киевское «Динамо».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:10
Один из самых талантливых игроков ДК, с отличным дальним ударом левой, хорошей техникой и видением поля.
Суркис его явно передержал в команде, его ещё пару лет назад можно было продать за куда большую сумму. А теперь ни игрока, ни достойных денег за него. С другой стороны хоть 5млн. выручили, летом он бы вообще ушёл бы бесплатно. В отличие от Шахтера менеджмент Динамо абсолютно не умеет продавать игроков вовремя и за правильные деньги.
Capral
Capral ответ 2yjr79kypxry (раскрыть)
вчера в 18:55, ред.
Он очень неплохой, качественный футболист. Для Киева- это такая-же потеря, как для Шахты потеря Мудрика. Игроки они разные, но оба- перспективные!
2yjr79kypxry
2yjr79kypxry
вчера в 18:12
Надеюсь, что Жирона не переплатила?
Гость
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