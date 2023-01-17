Испанская «Жирона» подписала украинского хавбека

Испанский клуб «Жирона», выступающий в Примере, объявил о переходе украинского хавбека Виктора Цыганкова. Контракт с футболистом заключен до лета 2027 года.
Предыдущей командой 25-летнего исполнителя было киевское «Динамо».
Испанский клуб «Жирона», выступающий в Примере, объявил о переходе украинского хавбека Виктора Цыганкова. Контракт с футболистом заключен до лета 2027 года.
Предыдущей командой 25-летнего исполнителя было киевское «Динамо».
Суркис его явно передержал в команде, его ещё пару лет назад можно было продать за куда большую сумму. А теперь ни игрока, ни достойных денег за него. С другой стороны хоть 5млн. выручили, летом он бы вообще ушёл бы бесплатно. В отличие от Шахтера менеджмент Динамо абсолютно не умеет продавать игроков вовремя и за правильные деньги.
Суркис его явно передержал в команде, его ещё пару лет назад можно было продать за куда большую сумму. А теперь ни игрока, ни достойных денег за него. С другой стороны хоть 5млн. выручили, летом он бы вообще ушёл бы бесплатно. В отличие от Шахтера менеджмент Динамо абсолютно не умеет продавать игроков вовремя и за правильные деньги.