Испанская «Жирона» подписала украинского хавбека

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вчера, 17:55

Испанский клуб «Жирона», выступающий в Примере, объявил о переходе украинского хавбека . Контракт с футболистом заключен до лета 2027 года.

Предыдущей командой 25-летнего исполнителя было киевское «Динамо».