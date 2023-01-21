«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон», который состоится 22 января 2023 года

«Манчестер Сити»

На данный момент «небесно-голубые» в Премьер-лиге занимают второе место, уступая «канонирам» пять очков. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием «горожан». Всухую, поразив четыре раза ворота соперника, «Манчестер Сити» взял верх над «Челси» в матче 1/32 Кубка Англии. В четвертьфинале Кубка английской лиги «святым» из Саутгемптона «горожане» уступили. С разницей в один мяч « МЮ » одержал победу в «манкунианском дерби» над «небесно-голубыми».

19 января со счётом 4:2 «Манчестер Сити» обыграл «шпор».

«Вулверхэмптон»

«Волки» в чемпионате Англии находятся на шестнадцатой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами крайних матчей «бродяг». Ничейным исходом завершилась встреча с «Ливерпулем» в 1/32 Кубка Англии. После серии пенальти «жёлто-чёрные» уступили «лесникам» в рамках четвертьфинального матча Кубка английской лиги. С минимальным счётом «волки» взяли верх над «молотобойцами» в прошлом туре чемпионата.

Со счётом 0:1 «бродяги» проиграли «красным» в переигровке.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.20

Ничья – 7.40

Победит «Вулверхэмптон» – 15.00

Победит «Манчестер Сити» с форой -2.5 – 2.38

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.23

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.66

Статистика

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти последних

В трёх футбольных поединках из пяти за последнее время «горожане» обыграли своих оппонентов

«Волки» за аналогичный период только в одной игре взяли верх над своим оппонентом.

Прогноз

На победу команды «Манчестер Сити» с форой -2.5 компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.38. В двух крайних очных матчах «небесно-голубые» обыгрывали «волков» с разницей в три мяча и более.