«Герта» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Герта» – «Вольфсбург», который состоится 24 января 2023 года

«Герта»

На текущий момент команда из Берлина занимает предпоследнее место в чемпионате Германии. Из шести товарищеских матчей, которые «Старая дама» провела до игры прошлого тура, в трёх «бело-голубые» обыграли своих соперников. После серии пенальти «Герта» уступила футбольному клубу «Мюнхен 1860». Основное время завершилось со счётом 3:3. С австрийским «Грацером» и колумбийским «Мильонариосом» берлинская команда сыграла вничью. Всухую с разгромным счётом «Старая дама» взяла верх над «Людвигсфельдером». «Ганновер» и брауншвейгский «Айнтрахт» также потерпели поражения от «бело-голубых».

Со счётом 1:3 «Герта» проиграла «Бохуму» в матче прошлого тура Бундеслиги.

«Вольфсбург»

«Волки» из Вольфсбурга после шестнадцати туров находятся на седьмой строчке турнирной таблицы Бундеслиги. Предлагаем ознакомиться с результатами крайних матчей с участием «зелёно-белых». Из пяти товарищеских встреч «Вольфсбург» потерпел одно поражение. Ничью раскатали «волки» с датской командой «Норшелланн» и английским клубом «Брентфорд». Над «Хоффенхаймом» команда из Вольфсбурга взяла верх. С разгромным счётом в первом матче «зелёно-белые» обыграли «Аугсбург», во втором уступили с минимальным счётом.

В матче прошлого тура чемпионата Германии со счётом 6:0 «Вольфсбург» одержал победу над «Фрайбургом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Герта» – 2.90

Ничья – 3.45

Победит «Вольфсбург» – 2.46

Победит «Вольфсбург» с форой -1 – 3.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

Исходом «обе забьют — да» завершились три очные встречи из пяти последних

В четырёх матчах из десяти крайних «бело-голубые» проиграли

«Волки» в том же количестве матчей уступили в одной игре.

Прогноз

На победу «Вольфсбурга» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.46. После победы над «Фрайбургом» в матче прошлого тура «зелёно-белые» в предстоящем футбольном поединке возьмут верх над «Старой дамой» на их поле.