«Вердер» – «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вердер» – «Унион», который состоится 25 января 2023 года

«Вердер»

«Бременцы» после шестнадцати матчей текущего сезона находятся на десятой строчке турнирной таблицы Бундеслиги. Предлагаем освежить в памяти результаты крайних матчей с участием «зелёно-белых». Из пяти товарищеских встреч команда из Бремена не уступила ни в одной игре. С разницей в пару мячей «музыканты» одержали победу над «Хееслингером». Всухую, поразив дважды ворота соперника, «бременцы» обыграли испанскую «Мурсию». С минимальным счётом «зелёно-белые» взяли верх над «Меппеном» и «Шальке». Ничейным исходом завершилась встреча со швейцарской командой «Санкт-Галлен».

С разгромным счётом 1:7 в матче прошлого тура «Вердер» проиграл «Кёльну».

«Унион»

Берлинская команда на данный момент входит в тройку лучших в Бундеслиге. Ознакомимся с несколькими футбольными поединками «железных» за последнее время. Шесть товарищеских матчей, которые «Унион» провёл перед игрой прошлого тура, завершились победами берлинского футбольного клуба. «Аугсбург» был повержен «железными» в обоих матчах. Над словацкой «Жилиной» берлинская команда взяла верх с разницей в пару мячей.

21 января в игре 16-го тура чемпионата Германии «железный союз» выиграл у «Хоффенхайма» со счётом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вердер» – 2.90

Ничья – 3.25

Победит «Унион» – 2.60

Победит «Унион» с форой -1 – 4.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77

Статистика

Три личные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за матч»

В шести матчах из десяти крайних «музыканты» обыграли своих оппонентов

«Железные» в семи играх подряд выигрывают своих соперников.

Прогноз

Коэффициент 2.60 предлагает компания Pinnacle на победу «Униона» в матче с «бременцами». Выигрышная серия «железных» продлится после матча семнадцатого тура.