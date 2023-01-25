«Альмерия» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Альмерия» – «Эспаньол», который состоится 27 января 2023 года

«Альмерия»

«Красно-белые» в чемпионате Испании находятся на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти несколько футбольных поединков с участием команды из Альмерии. С одинаковым счётом 1:1 «красно-белые» сыграли вничью с «Кадисом» и мадридским «Атлетико». На своём поле всухую, пропустив пару голов, «Альмерия» проиграла команде «Реал Сосьедад».

23 января «красно-белые» разошлись миром с «Валенсией» в матче 18-го тура Ла Лиги.

«Эспаньол»

На данный момент «Эспаньол» занимает позицию на одну строчку выше «Альмерии» в турнирной таблице чемпионата. Предлагаем ознакомиться с результатами крайних матчей «бело-синих». С «Жироной» на своём поле «попугаи» разошлись миром в матче 16-го тура чемпионата Испании. На выезде «Эспаньол» обыграл «Хетафе» в игре следующего тура Примеры. В 1/8 Кубка Испании «бело-синие» уступили с минимальным счётом «баскам» из Бильбао.

Со счётом 1:0 дома «попугаи» одержали победу над «Бетисом» в матче 18-го тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Альмерия» – 2.50

Ничья – 3.25

Победит «Эспаньол» – 2.90

Победит «Альмерия» с форой -1 – 3.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.74

Статистика

Исходом «обе забьют — да» завершились три очные встречи из пяти последних.

В одном матче из пяти крайних «красно-белые» набрали три очка

За тот же период «попугаи» взяли верх над своими соперниками в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle на ничью предлагает коэффициент 3.25. В условиях, когда сложно отдать предпочтение конкретной команде, ставка на ничейный исход является оптимальным вариантом.