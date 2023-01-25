«Жирона» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Жирона» – «Барселона», который состоится 28 января 2023 года

«Жирона»

«Жирондинцы» в чемпионате Испании на данный момент находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами крайних матчей с участием «бело-красных». Пропустив первыми уже на второй минуте, «Жирона» раскатала ничью в домашнем матче с «Райо Вальекано». Ничейным исходом завершилась гостевая встреча с «Эспаньолом». В матче позапрошлого тура испанской Ла Лиги «жирондинцы» с разницей в один мяч взяли верх над «Севильей».

Со счётом 0:1 «бело-красные» уступили «Вильярреалу» в 18-ом туре.

«Барселона»

После семнадцати матчей текущего сезона «сине-гранатовые» возглавляют турнирную таблицу Примеры. Рассмотрим несколько недавних матчей «Барсы». Каталонская команда после серии пенальти одержала победу над «Бетисом» в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Спустя три дня «Барселона» уверенно обыграла «Реал» в финальном поединке. С разгромным счётом всухую «сине-гранатовые» выиграли в 1/8 Кубка Испании «Сеуту».

22 января с минимальным счётом «Барса» выиграла у «Хетафе» в матче прошлого тура чемпионата Испании.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Жирона» – 5.60

Ничья – 4.30

Победит «Барселона» – 1.57

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 2.42

Тотал голов больше 2.5 – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 – 2.15

Статистика

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти за последнее время

Только в одном матче из пяти крайних «жирондинцы» обыграли своих оппонентов

С октября прошлого года «сине-гранатовые» не уступают своим соперникам.

Прогноз

Компания Pinnacle на победу «Барселоны» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.42. Каталонская команда сохранит за собой первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании и даже может увеличить отрыв от ближайшего конкурента.