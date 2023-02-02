«Аугсбург» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Байер», который состоится 3 февраля 2023 года
«Аугсбург»
В Бундеслиге на данный момент «фуггеры» занимают четырнадцатую строчку турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Аугсбурга». В напряжённой борьбе «красно-зелёные» потерпели поражение от дортмундской «Боруссии» в матче 16-го тура чемпионата. С минимальным счётом команда из Аугсбурга одержала победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха.
На прошлых выходных со счётом 1:3 «фуггеры» проиграли «Фрайбургу».
«Байер»
«11 рабочих» из Леверкузена после восемнадцати туров чемпионата Германии находятся на девятом месте. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков команды за последнее время. В матче 16-го тура на выезде «львы» обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 3:2. Всухую, поразив дважды ворота соперника, «фармацевты» взяли верх над командой «Бохум».
В матче 18-го тура на своём поле «Байер» проиграл дортмундской «Боруссии».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аугсбург» – 4.10
- Ничья – 3.95
- Победит «Байер» – 1.83
- Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.95
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26
Статистика
- Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти крайних
- В трёх играх из пяти последних «фуггеры» проиграли
- «Львы» из пяти крайних матчей потерпели поражение в одной встрече.
Прогноз
В августе прошлого года «фармацевты» проиграли дома «Аугсбургу». В предстоящей встрече гости не без труда возьмут верх над «фуггерами». На победу «Байера» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.83. В гостях «львы» уже обыгрывали соперника, иногда с большим счётом.