«Аугсбург» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Байер», который состоится 3 февраля 2023 года

«Аугсбург»

В Бундеслиге на данный момент «фуггеры» занимают четырнадцатую строчку турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Аугсбурга». В напряжённой борьбе «красно-зелёные» потерпели поражение от дортмундской «Боруссии» в матче 16-го тура чемпионата. С минимальным счётом команда из Аугсбурга одержала победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха.

На прошлых выходных со счётом 1:3 «фуггеры» проиграли «Фрайбургу».

«Байер»

«11 рабочих» из Леверкузена после восемнадцати туров чемпионата Германии находятся на девятом месте. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков команды за последнее время. В матче 16-го тура на выезде «львы» обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 3:2. Всухую, поразив дважды ворота соперника, «фармацевты» взяли верх над командой «Бохум».

В матче 18-го тура на своём поле «Байер» проиграл дортмундской «Боруссии».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 4.10

Ничья – 3.95

Победит «Байер» – 1.83

Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.95

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти крайних

В трёх играх из пяти последних «фуггеры» проиграли

«Львы» из пяти крайних матчей потерпели поражение в одной встрече.

Прогноз

В августе прошлого года «фармацевты» проиграли дома «Аугсбургу». В предстоящей встрече гости не без труда возьмут верх над «фуггерами». На победу «Байера» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.83. В гостях «львы» уже обыгрывали соперника, иногда с большим счётом.