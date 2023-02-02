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«Аугсбург» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:35
«Аугсбург» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Байер», который состоится 3 февраля 2023 года

«Аугсбург»

В Бундеслиге на данный момент «фуггеры» занимают четырнадцатую строчку турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Аугсбурга». В напряжённой борьбе «красно-зелёные» потерпели поражение от дортмундской «Боруссии» в матче 16-го тура чемпионата. С минимальным счётом команда из Аугсбурга одержала победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха.

На прошлых выходных со счётом 1:3 «фуггеры» проиграли «Фрайбургу».

«Байер»

«11 рабочих» из Леверкузена после восемнадцати туров чемпионата Германии находятся на девятом месте. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков команды за последнее время. В матче 16-го тура на выезде «львы» обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 3:2. Всухую, поразив дважды ворота соперника, «фармацевты» взяли верх над командой «Бохум».

В матче 18-го тура на своём поле «Байер» проиграл дортмундской «Боруссии».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аугсбург» – 4.10
  • Ничья – 3.95
  • Победит «Байер» – 1.83
  • Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.95
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

  • Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти крайних
  • В трёх играх из пяти последних «фуггеры» проиграли
  • «Львы» из пяти крайних матчей потерпели поражение в одной встрече.

Прогноз

В августе прошлого года «фармацевты» проиграли дома «Аугсбургу». В предстоящей встрече гости не без труда возьмут верх над «фуггерами». На победу «Байера» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.83. В гостях «львы» уже обыгрывали соперника, иногда с большим счётом.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк байер
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 21:09
Почему то не совсем правильный кэф выставили буки... Хозяева запросто могут не только отобрать очки но и выиграть
Гость
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