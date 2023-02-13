ПСЖ – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч Лиги чемпионов

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов ПСЖ – «Бавария», который состоится 14 февраля 2023 года
ПСЖ
В стане парижского клуба очень много вопросов, на которые тяжело ответить. Травмы ведущих футболистов и неудовлетворительные результаты в последних матчах. Тем не менее, ПСЖ идет на первом месте в Лиге 1 и опережает ближайшего соперника на пять пунктов. В матче с «Баварией» хозяевам следует сыграть очень осторожно в обороне, ведь немецкий гранд очень быстро наказывает за ошибки. Данная пара команда безусловно является центральной на этой стадии турнира.
11 февраля ПСЖ проиграл на выезде «Монако» в чемпионате Франции (1:3), а восьмого числа покинул кубок страны, проиграл «Марселю» (1:2).
«Бавария»
Мюнхенский клуб после провала в середине января и трех ничейных результатов подряд, все-таки смог наладить свою игру и добился крупных побед в последних матчах. На данный момент «Бавария» лидирует в чемпионате Германии и опережает «Унион» на один балл. Игра с ПСЖ очень важна для гостей, ведь они хотят взять реванш за позапрошлый розыгрыш, где судьбу команд решило правило выездного гола.
11 февраля «Бавария» крупно обыграла «Бохум» (3:0), а пятого числа команда обыграла на выезде «Вольфсбург» (4:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСЖ – 2.75
- Ничья – 3.8
- Победит «Бавария» – 2.5
Статистика
- «Бавария» не проигрывает на выезде уже десять матчей подряд
- Пять последних поединков ПСЖ завершились исходом «обе забьют»
- ПСЖ проиграл «Баварии» четыре из пяти последних личных встреч
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. У французского клуба очень много проблем и вряд ли «Бавария» не найдет возможности ими воспользоваться. Прогнозируем успех гостей с разницей в 1-2 мяча.