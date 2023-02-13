ПСЖ – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч Лиги чемпионов

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сегодня, 12:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов ПСЖ – «Бавария», который состоится 14 февраля 2023 года

ПСЖ

В стане парижского клуба очень много вопросов, на которые тяжело ответить. Травмы ведущих футболистов и неудовлетворительные результаты в последних матчах. Тем не менее, ПСЖ идет на первом месте в Лиге 1 и опережает ближайшего соперника на пять пунктов. В матче с «Баварией» хозяевам следует сыграть очень осторожно в обороне, ведь немецкий гранд очень быстро наказывает за ошибки. Данная пара команда безусловно является центральной на этой стадии турнира.

11 февраля ПСЖ проиграл на выезде «Монако» в чемпионате Франции (1:3), а восьмого числа покинул кубок страны, проиграл «Марселю» (1:2).

«Бавария»

Мюнхенский клуб после провала в середине января и трех ничейных результатов подряд, все-таки смог наладить свою игру и добился крупных побед в последних матчах. На данный момент «Бавария» лидирует в чемпионате Германии и опережает «Унион» на один балл. Игра с ПСЖ очень важна для гостей, ведь они хотят взять реванш за позапрошлый розыгрыш, где судьбу команд решило правило выездного гола.

11 февраля «Бавария» крупно обыграла «Бохум» (3:0), а пятого числа команда обыграла на выезде «Вольфсбург» (4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 2.75

– 2.75 Ничья – 3.8

Победит «Бавария» – 2.5

Статистика

«Бавария» не проигрывает на выезде уже десять матчей подряд

Пять последних поединков ПСЖ завершились исходом «обе забьют»

завершились исходом «обе забьют» ПСЖ проиграл «Баварии» четыре из пяти последних личных встреч

проиграл «Баварии» четыре из пяти последних личных встреч Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. У французского клуба очень много проблем и вряд ли «Бавария» не найдет возможности ими воспользоваться. Прогнозируем успех гостей с разницей в 1-2 мяча.