«Боруссия» Д – «Челси» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Боруссия» Д – «Челси», который состоится 15 февраля 2023 года

«Боруссия» Д

Клуб из Дортмунда показывает очень высокие результаты в этом календарном году и еще не выбыл из гонки за чемпионство в Германии. «Боруссия» Д идет на третьем месте и отстает от лидера «Баварии» всего на три пункта, поэтому держит себя в тонусе. В предстоящем матче с «Челси», у немецкого коллектива есть отличная возможность воспользоваться не лучшей формой «синих» и нанести им болезненный удар при поддержке родного стадиона.

11 февраля «Боруссия» Д выиграла непростой поединок у «Вердера» (2:0), а ранее оказалась сильнее «Бохума» в кубке Германии (2:1).

«Челси»

В «Челси» все еще много проблем с результатами и вероятнее всего, лондонский клуб останется без Лиги Чемпионов, только если не выиграет нынешний розыгрыш. Команда занимает девятое место в АПЛ и уступает ближайшему сопернику из топ-4 уже десять баллов. В игре с «Боруссией» Д «аристократам» очень важно, как минимум не проиграть на выезде и постараться добиться нужного результата уже в Англии.

11 февраля «Челси» не смог переиграть «Вест Хэм» (1:1), а третьего числа сыграл вничью с «Фулхэмом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Д – 2.45

Ничья – 3.3

Победит «Челси» – 2.9

Статистика

«Боруссия» Д выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из семи последних матчей «Челси» завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре домашних матча «Боруссии» Д за последнее время завершились тоталом больше 5.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Д, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Немецкий клуб на своем поле может создать проблемы «Челси» и в целом игра хозяев выглядит более слаженной. Прогнозируем победу «Боруссии» Д в 1-2 мяча в этот футбольный вечер.