«Аугсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Хоффенхайм», который состоится 17 февраля 2023 года

«Аугсбург»

«Фуггеры» в чемпионате Германии находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами крайних матчей с участием «красно-зелёных». В матче 18-го тура Бундеслиги с разницей в пару мячей на выезде команда из Аугсбурга проиграла «бразильцам из Брайсгау». С минимальным счётом в позапрошлом туре «Аугсбург» одержал победу над леверкузенскими «львами».

На прошлых выходных со счётом 1:3 «фуггеры» потерпели поражение от «Майнца».

«Хоффенхайм»

В Бундеслиге «деревенские» занимают четырнадцатое место, уступая «Аугсбургу» с разницей в пару очков. Вспомним результаты футбольных поединков «Хоффенхайма» за последнее время. В 1/8 Кубка Германии «сине-белые» проиграли «РБ Лейпцигу». «Красные быки» на один гол от «деревенских» ответили тремя голами. С большим счётом «Хоффенхайм» уступил «Бохуму» в матче 19-го тура.

11 февраля «сине-белые» дома проиграли «Байеру» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 2.75

Ничья – 3.55

Победит «Хоффенхайм» – 2.49

Победит «Хоффенхайм» с форой -1.5 – 4.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16

Статистика

В трёх матчах из пяти «фуггеры» уступили своим оппонентам

Проигрышная серия «деревенских» длится четыре игры подряд

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти последних.

Прогноз

На победу «Аугсбурга» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.75. Семь матчей подряд «Хоффенхайм» не выигрывает своих соперников. На выезде «сине-белые» не сумеют обыграть «фуггеров».