«Аякс» – «Унион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Аякс» – «Унион», который состоится 16 февраля 2023 года

«Аякс»

Клуб из Нидерландов после ряда проблем вновь вышел на победный пусть и серьезно рассматривает Лигу Европы, как шанс побороться за европейский турнир. Во внутреннем чемпионате «Аякс» занимает третье место в турнирной таблице с набранными 43 баллами и отстает от лидера на три пункта. В матче с «Унион» можно ожидать интересное противостояние клубов, а зрители, пришедшие на стадионе, наверняка останутся довольны качеством футбола.

12 февраля «Аякс» обыграл на своем поле «Валвейк» (3:1), а девятого числа в кубке Нидерландов на выезде переиграл «Твенте» (1:0).

«Унион»

«Унион» проводит один из сильнейших сезонов в своей истории и на данный момент отстает от лидера Бундеслиги всего на один балл. Коллектив достаточно уверенно прошел групповую стадию и теперь встретится с серьезным соперником, что будет настоящим испытанием для немецких футболистов. Матч обещает быть интересным и напряженным на протяжении всех 90 минут.

11 февраля «Унион» обыграл на выезде «РБ Лейпциг» (2:1), а четвертого числа с тем же счетом оказался сильнее «Майнца» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аякс» – 1.92

Ничья – 3.6

Победит «Унион» – 3.9

Статистика

«Аякс» не знает поражений на протяжении последних 11 матчей во всех турнирах

«Унион» выиграл 12 последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти домашних поединка «Аякса» завершились исходом «обе забьют»

В товарищеском матче между клубами была зафиксирована ничья (2:2)

Прогноз

Поставить на победу «Аякса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Предполагаем, что на своем поле многолетний чемпион Нидерландов сможет доставить проблемы сопернику и прервать его затяжную победную серию.