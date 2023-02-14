Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Аякс» – «Унион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 19:27
«Аякс» – «Унион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Аякс» – «Унион», который состоится 16 февраля 2023 года

«Аякс»

Клуб из Нидерландов после ряда проблем вновь вышел на победный пусть и серьезно рассматривает Лигу Европы, как шанс побороться за европейский турнир. Во внутреннем чемпионате «Аякс» занимает третье место в турнирной таблице с набранными 43 баллами и отстает от лидера на три пункта. В матче с «Унион» можно ожидать интересное противостояние клубов, а зрители, пришедшие на стадионе, наверняка останутся довольны качеством футбола.

12 февраля «Аякс» обыграл на своем поле «Валвейк» (3:1), а девятого числа в кубке Нидерландов на выезде переиграл «Твенте» (1:0).

«Унион»

«Унион» проводит один из сильнейших сезонов в своей истории и на данный момент отстает от лидера Бундеслиги всего на один балл. Коллектив достаточно уверенно прошел групповую стадию и теперь встретится с серьезным соперником, что будет настоящим испытанием для немецких футболистов. Матч обещает быть интересным и напряженным на протяжении всех 90 минут.

11 февраля «Унион» обыграл на выезде «РБ Лейпциг» (2:1), а четвертого числа с тем же счетом оказался сильнее «Майнца» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аякс» – 1.92
  • Ничья – 3.6
  • Победит «Унион» – 3.9

Статистика

  • «Аякс» не знает поражений на протяжении последних 11 матчей во всех турнирах
  • «Унион» выиграл 12 последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти домашних поединка «Аякса» завершились исходом «обе забьют»
  • В товарищеском матче между клубами была зафиксирована ничья (2:2)

Прогноз

Поставить на победу «Аякса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Предполагаем, что на своем поле многолетний чемпион Нидерландов сможет доставить проблемы сопернику и прервать его затяжную победную серию.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 