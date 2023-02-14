«Барселона» – «Манчестер Юнайтед» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Барселона» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 16 февраля 2023 года

«Барселона»

«Барселона» уверенно лидирует в чемпионате Испании и усиленно готовится к матчу с «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги Европы. Такая вывеска добавляет данному турниру новых красок и привлекает множество болельщиков к просмотру. Подопечные Хави лидируют в Ла Лиге с 54 очками и опережают ближайшего преследователя на восемь пунктов, имея игру в запасе. Испанцы на своем стадионе постараются добыть хорошее преимущество перед ответной встречей и являются фаворитами.

12 февраля «Барселона» минимально обыграла на выезде «Вильярреал» (1:0), а пятого числа уверенно одолела «Севилью» (3:0).

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» в последних играх выглядят довольно неплохо, изредка теряя очки в чемпионате. «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в таблице АПЛ и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Тем не менее, поединок с «Барселоной» очень важен для «манкунианцев», поэтому нас ожидает интересное противостояние с непредсказуемым исходом даже для футбольных экспертов.

12 февраля «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Лидс» (2:0), а восьмого числа с тем же «Лидсом» разошелся миром (2:2) в перенесенном поединке.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.73

Ничья – 3.9

Победит «Манчестер Юнайтед» – 4.5

Статистика

«Манчестер Юнайтед» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Барселона» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах в основное время

«Манчестер Юнайтед» проиграл пять из десяти последних матчей с «Барселоной»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Матч обещает быть напряженным, но командам вполне по силам минимум по одному разу огорчить соперника.