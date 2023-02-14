«Шахтер» – «Ренн» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Шахтер» – «Ренн», который состоится 16 февраля 2023 года

«Шахтер»

Украинская команда играла в непростой группе Лиги Чемпионов и заслужила свое место в плей-офф Лиги Европы. Чемпионат Украины еще не возобновился, но на данный момент «Шахтер» занимает там второе место с 30 баллами и отстает от лидера на пять баллов, при этом сыграв на одну игру меньше. В матче с «Ренном» коллектив не является фаворитом, но на своем поле может создать проблемы французским футболистам, даже в своем не очень простом положении.

08 февраля «Шахтер» в товарищеской встрече уверенно переиграл «Сараево» (4:0), а первого числа сыграл вничью с «Марибором» (4:4).

«Ренн»

«Ренн» сдал свои позиции в чемпионате Франции и проиграл большое количество матчей за последний месяц. Это опустило команду уже на шестое место с 40 очками, а отставание от ближайшего соперника составляет всего один балл. В матче с «Шахтером» клуб считается фаворитом, однако ему не стоит недооценивать соперника, а лучше подготовиться к противостоянию.

12 февраля «Ренн» уступил на выезде «Тулузе» (1:3), а четвертого числа с тем же счетом проиграл «Лиллю» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» – 3.35

Ничья – 3.4

Победит «Ренн» – 2.17

Статистика

«Ренн» проиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Шахтера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ренн» забивал в девяти из десяти последних поединках на выезде

«Шахтер» уступил в двух поединках из десяти последних (включая товарищеские встречи)

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Предполагаем, что матч будет примерно равным и нерезультативным, а вопрос о победителе перенесется во Францию на ответную встречу.