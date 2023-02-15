«Унион» – «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» – «Шальке», который состоится 19 февраля 2023 года

«Унион»

Берлинская команда на текущий момент находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Германии, уступая мюнхенской «Баварии» всего лишь одно очко. Двенадцать матчей подряд длится выигрышная серия «железных». С разницей в один мяч «Унион» обыграл в матче 1/8 Кубка Германии «волков». Гол Сибачо под конец игры принёс победу «красным» над «Майнцом».

На прошлых выходных в гостях «железный союз» обыграл «красных быков» из Лейпцига (2:1).

«Шальке»

«Горняки» в чемпионате Германии после двадцати туров занимают последнее место. Предлагаем вспомнить результаты матчей с участием «королевских синих». С ноября месяца прошлого года «Шальке» не радует своих болельщиков победами. В матче 17-го тура Бундеслиги с разгромным счётом «горняки» проиграли «РБ Лейпцигу». С одинаковым счётом 0:0 завершились футбольные поединки с «Кёльном» и менхенгладбахской «Боруссией».

«Нулёвку» также раскатали «синие» с «Вольфсбургом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» – 1.60

Ничья – 3.85

Победит «Шальке» – 6.00

Победит «Унион» с форой -1.5 – 2.59

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.03

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

Ничейным исходом завершились три очные встречи команд из пяти за последнее время

С ноября месяца прошлого года «железные» не потеряли ни одного очка

«Горняки» с ноября не выигрывают своих соперников.

Прогноз

На победу «Униона» с форой -1.5 компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.59. Выигрышная серия «железных» не закончится после матча с «Шальке».