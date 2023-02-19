«Кёльн» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» – «Вольфсбург», который состоится 25 февраля 2023 года
«Кёльн»
«Козлы» из Кёльна на текущий момент в Бундеслиге занимают одиннадцатое место. Рассмотрим несколько недавних матчей с участием «красно-белых». На своём поле нулевую ничью раскатали «козлы» с «красными быками» в матче 19-го тура чемпионата Германии. Уверенной победой «красно-белых» завершилась игра с франкфуртским «Айнтрахтом».
18 февраля со счётом 0:3 «Кёльн» проиграл «Штутгарту».
«Вольфсбург»
«Волки» в чемпионате Германии на данный момент находятся на седьмой строчке турнирной таблицы. Пять матчей подряд «Вольфсбург» не выигрывает своих оппонентов. Игра 19-го тура с «Баварией» подарила болельщикам шесть голов. С разницей в пару мячей «волки» уступили дома «баварцам». Вничью без голов сыграли «зелёно-белые» с «горняками».
В прошлом туре на своём поле со счётом 0:3 «Вольфсбург» потерпел поражение от команды «РБ Лейпциг».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кёльн» – 2.43
- Ничья – 3.35
- Победит «Вольфсбург» – 2.85
- Победит «Кёльн» с форой -1.5 – 4.30
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.85
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.37
Статистика
- Исходом тотал больше 3.5 голов за матч завершились три очные встречи из пяти последних
- В одном матче из пяти крайних «козлы» уступили
- За тот же период «волки» проиграли в четырёх поединках.
Прогноз
На победу «Кёльна» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.43. На данном этапе «козлы» выглядят предпочтительней «волков».