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«Бавария» – «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 20:48
«Бавария» – «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Бавария» – «Унион», который состоится 25 февраля 2023 года

«Бавария»

«Красные» в чемпионате Германии находятся на первой строчке турнирной таблицы. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием мюнхенской команды. В матче 20-го тура на своём поле «звезда юга» взяла верх над «несгибаемыми» из Бохума. 14 февраля с минимальным счётом в гостях «Бавария» обыграла ПСЖ в рамках матча 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

В прошлом туре «красные» в напряжённой борьбе уступили менхенгладбахской «Боруссии» со счётом 2:3. Возможно, сказалась усталость после игры Лиги чемпионов и «баварцы» не успели восстановиться.

«Унион»

Берлинская команда на данный момент занимает в Бундеслиге третье место. Ознакомимся с успехами «железных» за последнее время. Пропустив первым, «Унион» взял верх над «красными быками» в Лейпциге в матче 20-го тура. Нулевую ничью «железный союз» раскатал с «Аяксом» в 1/16 плей-офф Лиги Европы.

С таким же счётом «Унион» разошёлся миром с «горняками».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бавария» – 1.33
  • Ничья – 5.40
  • Победит «Унион» – 8.20
  • Победит «Бавария» с форой -1.5 – 1.88
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 2.24
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.60

Статистика

  • Исходом тотал меньше 3.5 голов за матч завершились три очные встречи из пяти последних
  • В прошлом туре впервые с сентября прошлого года «баварцы» проиграли
  • «Железные» не уступают своим соперникам с ноября.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.60 на тотал меньше 3.5 голов за матч. Ставка на тотал является наиболее оптимальным вариантом, когда обе команды демонстрируют очень высокий уровень игры.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк унион
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