«Бавария» – «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Бавария» – «Унион», который состоится 25 февраля 2023 года

«Бавария»

«Красные» в чемпионате Германии находятся на первой строчке турнирной таблицы. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием мюнхенской команды. В матче 20-го тура на своём поле «звезда юга» взяла верх над «несгибаемыми» из Бохума. 14 февраля с минимальным счётом в гостях «Бавария» обыграла ПСЖ в рамках матча 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

В прошлом туре «красные» в напряжённой борьбе уступили менхенгладбахской «Боруссии» со счётом 2:3. Возможно, сказалась усталость после игры Лиги чемпионов и «баварцы» не успели восстановиться.

«Унион»

Берлинская команда на данный момент занимает в Бундеслиге третье место. Ознакомимся с успехами «железных» за последнее время. Пропустив первым, «Унион» взял верх над «красными быками» в Лейпциге в матче 20-го тура. Нулевую ничью «железный союз» раскатал с «Аяксом» в 1/16 плей-офф Лиги Европы.

С таким же счётом «Унион» разошёлся миром с «горняками».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.33

Ничья – 5.40

Победит «Унион» – 8.20

Победит «Бавария» с форой -1.5 – 1.88

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.24

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.60

Статистика

Исходом тотал меньше 3.5 голов за матч завершились три очные встречи из пяти последних

В прошлом туре впервые с сентября прошлого года «баварцы» проиграли

«Железные» не уступают своим соперникам с ноября.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.60 на тотал меньше 3.5 голов за матч. Ставка на тотал является наиболее оптимальным вариантом, когда обе команды демонстрируют очень высокий уровень игры.