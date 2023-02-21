«Унион» – «Аякс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Унион» – «Аякс», который состоится 22 февраля 2023 года

«Унион»

В первом матче в Нидерландах команды не выявили победителя и теперь все переносится на ответную встречу, где «Унион» будут поддерживать болельщики. Команда параллельно сражается за лидерство в Бундеслиге, где набрала 43 очка и только по дополнительным показателям уступает «Баварии» и «Боруссии» Д. Проход в следующую стадию будет успехом для немцев, поэтому стоит от них ждать максимальной самоотдачи и попыток сломить оборону соперника уже на своем поле.

19 февраля «Унион» сыграл в безголевую ничью с «Шальке-04» (0:0), а 16 числа с тем же счетом завершил первую встречу с «Аяксом» (0:0).

«Аякс»

«Аякс» не смог создать серьезных проблем сопернику в первой встрече и вынужден ехать без преимущества в счете на выезд. Команда в чемпионате Нидерландов смогла набрать 46 баллов и отстает всего на три очка от лидера. Предстоящая игра с открытием последних лет в Бундеслиге обещает быть сложной и хранить интригу до финального свистка. Вполне вероятна развязка этого противостояния только в дополнительное время или даже в серии пенальти.

19 февраля «Аякс» на своем поле разгромил «Спарту» (4:0), а 16 февраля сыграл вничью с «Унион Берлин» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион»– 2.18

Ничья – 3.3

Победит «Аякс» – 3.45

Статистика

«Унион» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

«Аякс» не проигрывает на протяжении 13 матчей подряд во всех турнирах

Клуб из Нидерландов выиграл пять из шести последних встреч во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Униона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. На своем поле один из лидеров Бундеслиги должен переигрывать не самый стабильный «Аякс», к которому привыкли болельщики за последнее время. Прогнозируем победу хозяев.