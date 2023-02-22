«Манчестер Юнайтед» – «Барселона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Барселона», который состоится 23 февраля 2023 года
«Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» наверное находятся в лучшей форме за последние пару лет и имеют хорошие шансы пройти «Барселону» в 1/16 финала Лиги Европы, сыграв первый матч вничью. В чемпионате «манкунианцы» занимают третье место с 49 баллами и отстают от лидера на пять пунктов. Чтобы выйти в следующий этап хозяевам необходимо одолеть лидера Ла Лиги с любым счетом.
19 февраля «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер» (3:0), а ранее разошелся миром с «Барселоной» в Лиге Европы (2:2).
«Барселона»
«Барселона» уверенно лидирует в чемпионате Испании и опережает мадридский «Реал» на восемь очков в турнирной таблице. Коллектив уже второй раз попадает в плей-офф Лиги Европы и в прошлом году остановился на стадии четвертьфинала. Первый матч с «Манчестер Юнайтед» не выявил победителя, поэтому гостям придется доказывать свою состоятельность на футбольном поле англичан.
19 февраля «Барселона» на своем поле обыграла «Кадис» в чемпионате (2:0), а 16 числа сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.25
- Ничья – 3.4
- Победит «Барселона» – 3.2
Статистика
- «Барселона» не знает поражений уже 18 матчей подряд во всех турнирах
- «Манчестер Юнайтед» выиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах
- Английский клуб не может обыграть «Барселону» уже четыре встречи подряд
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют -нет»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Предполагаем, что в ответном матче команды также порадуют зрителей большим количеством мячей, а возможно встреча растянется и на дополнительное время.