«Манчестер Юнайтед» – «Барселона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Барселона», который состоится 23 февраля 2023 года

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» наверное находятся в лучшей форме за последние пару лет и имеют хорошие шансы пройти «Барселону» в 1/16 финала Лиги Европы, сыграв первый матч вничью. В чемпионате «манкунианцы» занимают третье место с 49 баллами и отстают от лидера на пять пунктов. Чтобы выйти в следующий этап хозяевам необходимо одолеть лидера Ла Лиги с любым счетом.

19 февраля «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер» (3:0), а ранее разошелся миром с «Барселоной» в Лиге Европы (2:2).

«Барселона»

«Барселона» уверенно лидирует в чемпионате Испании и опережает мадридский «Реал» на восемь очков в турнирной таблице. Коллектив уже второй раз попадает в плей-офф Лиги Европы и в прошлом году остановился на стадии четвертьфинала. Первый матч с «Манчестер Юнайтед» не выявил победителя, поэтому гостям придется доказывать свою состоятельность на футбольном поле англичан.

19 февраля «Барселона» на своем поле обыграла «Кадис» в чемпионате (2:0), а 16 числа сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.25

Ничья – 3.4

Победит «Барселона» – 3.2

Статистика

«Барселона» не знает поражений уже 18 матчей подряд во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» выиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах

Английский клуб не может обыграть «Барселону» уже четыре встречи подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют -нет»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Предполагаем, что в ответном матче команды также порадуют зрителей большим количеством мячей, а возможно встреча растянется и на дополнительное время.