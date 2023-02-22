«Ренн» – «Шахтер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Ренн» – «Шахтер», который состоится 23 февраля 2023 года
«Ренн»
У французского клуба был спад в игре и результатах, но в последнем туре Лиги 1, футболисты показали, что готовы бороться дальше. В чемпионате «Ренн» занимает пятое место с 43 очками и на своем поле показывают достойные результаты. Команде не везло в первом матче с «Шахтером», поэтому на своем поле хозяева будут крайне мотивированы и с первых минут начнут свои последовательные атаки, ведь отыграть нужно всего один мяч.
19 февраля «Ренн» обыграл на своем поле «Клермон» (2:0), а 16 числа проиграл в Польше «Шахтеру» (1:2).
«Шахтер»
Украинская команда кроме первого матча плей-офф Лиги Европы еще не проводила официальных матчей в новом календарном году и это является ее главной проблемой. В предстоящей встрече гостям придется много играть без мяча, что физически слишком сильно выматывает. В такой ситуации возникают сомнения, что коллектив выдержит весь матч и сможет удержать минимум ничью, которая их выведет в следующий этап Лиги Европы.
16 февраля «Шахтер» обыграл «Ренн» в Лиге Европы (2:1), а восьмого числа обыграл в товарищеской встрече «Сараево» (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ренн» – 1.65
- Ничья – 4.1
- Победит «Шахтер» – 4.9
Статистика
- «Ренн» проиграл шесть из десяти последних матчей при четырех победах
- Девять последних матчей «Шахтера» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Два последних матча между клубами завершились победами украинского клуба
Прогноз
Поставить на победу «Ренна» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Французский клуб на своем поле будет играть совсем по-другому и есть большая вероятность, что хозяева пройдут в следующий раунд без необходимости в дополнительном времени.