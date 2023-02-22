«Ренн» – «Шахтер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Ренн» – «Шахтер», который состоится 23 февраля 2023 года

«Ренн»

У французского клуба был спад в игре и результатах, но в последнем туре Лиги 1, футболисты показали, что готовы бороться дальше. В чемпионате «Ренн» занимает пятое место с 43 очками и на своем поле показывают достойные результаты. Команде не везло в первом матче с «Шахтером», поэтому на своем поле хозяева будут крайне мотивированы и с первых минут начнут свои последовательные атаки, ведь отыграть нужно всего один мяч.

19 февраля «Ренн» обыграл на своем поле «Клермон» (2:0), а 16 числа проиграл в Польше «Шахтеру» (1:2).

«Шахтер»

Украинская команда кроме первого матча плей-офф Лиги Европы еще не проводила официальных матчей в новом календарном году и это является ее главной проблемой. В предстоящей встрече гостям придется много играть без мяча, что физически слишком сильно выматывает. В такой ситуации возникают сомнения, что коллектив выдержит весь матч и сможет удержать минимум ничью, которая их выведет в следующий этап Лиги Европы.

16 февраля «Шахтер» обыграл «Ренн» в Лиге Европы (2:1), а восьмого числа обыграл в товарищеской встрече «Сараево» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ренн» – 1.65

Ничья – 4.1

Победит «Шахтер» – 4.9

Статистика

«Ренн» проиграл шесть из десяти последних матчей при четырех победах

Девять последних матчей «Шахтера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Два последних матча между клубами завершились победами украинского клуба

Прогноз

Поставить на победу «Ренна» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Французский клуб на своем поле будет играть совсем по-другому и есть большая вероятность, что хозяева пройдут в следующий раунд без необходимости в дополнительном времени.