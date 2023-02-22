«Ковентри Сити» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Ковентри Сити» – «Сандерленд», который состоится 25 февраля 2023 года
«Ковентри Сити»
«Небесно-голубые» из Ковентри находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы Чемпион Лиги. Чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «чёрными котами», предлагаем вспомнить несколько крайних матчей с участием «Ковентри». В игре 31-го тура чемпионата «небесно-голубые», пропустив первыми уже на первой минуте матча, избежали поражение в поединке с командой «Лутон Таун». Игра завершилась вничью. С минимальным счётом «Ковентри Сити» взял верх над «Миллуоллом».
18 февраля на выезде «небесно-голубые» со счётом 2:0 одержали победу над «Ротерхэмом».
«Сандерленд»
«Красно-белые» на данный момент занимают восьмое место в Чемпионшипе. Рассмотрим недавние матчи команды из Сандерленда. В сухую, поразив трижды ворота соперника, «чёрные коты» на выезде обыграли КПР в матче 32-го тура чемпионата. На своём поле, открыв счёт в начале второго тайма, «Сандерленд» не сумел удержать преимущество в игре с «Бристоль Сити». «Красно-белые» пропустили гол в конце поединка на третьей добавленной минуте.
21 февраля со счётом 1:2 «чёрные коты» в гостях потерпели поражение от «Ротерхэма».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ковентри Сити» – 2.23
- Ничья – 3.20
- Победит «Сандерленд» – 3.15
- Победит «Ковентри Сити» с форой -1.5 – 4.10
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62
Статистика
- За последнее время четыре личные встречи команд из пяти завершились следующим исходом: обе забьют – да
- В трёх из пяти крайних матчей «Ковентри» порадовал своих болельщиков победами
- За аналогичный период «Сандерленд» выиграл в двух футбольных поединках.
Прогноз
«Чёрные коты» не выигрывают «небесно-голубых» с 2007 года. В гостях «Сандерленд» вряд ли сумеет обыграть «Ковентри», но и не уступит своему оппоненту. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.20 на ничью в предстоящем матче. Когда команды находятся примерно на одном уровне, ставка на ничейный исход является оптимальным вариантом.