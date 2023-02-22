«Сток Сити» – «Миллуолл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Сток Сити» – «Миллуолл», который состоится 25 февраля 2023 года

«Сток Сити»

«Гончары» на данный момент занимают семнадцатое место в Сток Сити. Предлагаем рассмотреть несколько недавних матчей с участием «Сток Сити», чтобы предположить возможный исход будущей встречи команды со «львами». Уверенную победу с большим счётом одержали «красно-белые» в домашней игре с «Хаддерсфилдом». На прошлых выходных с минимальным счётом в гостях «гончары» уступили «приморцам» из Блэкпула.

Со счётом 3:1 в прошлом туре «Сток Сити» взял верх над «Суонси».

«Миллуолл»

В Чемпионшипе на текущий момент «докеры» находятся на пятой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с несколькими футбольными встречами «львов» за последнее время. В гостях с минимальным счётом «Миллуолл» потерпел поражение от команды «Ковентри Сити». На прошлых выходных в напряжённой борьбе «докеры» обыграли дома «клинков» из Шеффилда.

21 февраля со счётом 1:1 «Миллуолл» сыграл вничью с «Бёрнли».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сток Сити» – 2.45

Ничья – 3.15

Победит «Миллуолл» – 2.90

Победит «Сток Сити» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 1.78

Обе забьют — да – 1.92

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.24

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.60

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних закончились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч

В двух матчах из пяти последних «Сток Сити» проиграл

За тот же период «Миллуолл» уступил только в одной встрече.

Прогноз

Коэффициент 2.90 предлагает компания Pinnacle на победу команды «Миллуолл». «Львы» не проиграли «Бёрнли», а взять три очка в игре с «гончарами» для них не составит большого труда.