«Лорьян» — «Осер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» — «Осер», который состоится 26 февраля 2023 года
«Лорьян»
«Лорьян» не показывает былую стабильность, однако проводит хороший сезон и все еще находится в верхней части турнирной таблицы. Команда занимает седьмое место с 39 баллами и отстает от зоны еврокубков на пять пунктов. В домашнем матче с аутсайдером Лиги 1 у хозяев появится отличная возможность набрать три важных очка и возможно сократить отставание от прямых конкурентов.
19 февраля «Лорьян» крупно обыграл «Аяччо» (3:0), а 12 числа проиграл на выезде «Нанту» (0:1). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.
«Осер»
«Осер» набирает очки уже в трех последних поединках чемпионата Франции, однако этого все еще мало, чтобы покинуть зону вылета. Коллектив занимает 18 место с 18 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один балл, поэтому шансы сохранить прописку у коллектива определенно будут. Даже ничья может считаться хорошим результатом для гостей, которым в конце сезона будет важен каждый пункт.
17 февраля «Осер» смог на своем поле переиграть «Лион» (2:1), а 12 числа разошелся миром с «Анже» на выезде (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лорьян» – 2.1
- Ничья – 3.45
- Победит «Осер» – 3.6
Статистика
- «Лорьян» одержал только три победы из десяти последних в основное время
- «Осер» забивал в семи из десяти последних выездных поединках
- «Лорьян» выиграл два последних матча у «Осера»
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Лорьяна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Хозяева наверняка смогут справиться с командой из зоны вылета на своем стадионе и набрать три очка, которые впоследствии могут помочь продвинуться по турнирной таблице.