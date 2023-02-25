«Лорьян» — «Осер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» — «Осер», который состоится 26 февраля 2023 года

«Лорьян»

«Лорьян» не показывает былую стабильность, однако проводит хороший сезон и все еще находится в верхней части турнирной таблицы. Команда занимает седьмое место с 39 баллами и отстает от зоны еврокубков на пять пунктов. В домашнем матче с аутсайдером Лиги 1 у хозяев появится отличная возможность набрать три важных очка и возможно сократить отставание от прямых конкурентов.

19 февраля «Лорьян» крупно обыграл «Аяччо» (3:0), а 12 числа проиграл на выезде «Нанту» (0:1). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

«Осер»

«Осер» набирает очки уже в трех последних поединках чемпионата Франции, однако этого все еще мало, чтобы покинуть зону вылета. Коллектив занимает 18 место с 18 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один балл, поэтому шансы сохранить прописку у коллектива определенно будут. Даже ничья может считаться хорошим результатом для гостей, которым в конце сезона будет важен каждый пункт.

17 февраля «Осер» смог на своем поле переиграть «Лион» (2:1), а 12 числа разошелся миром с «Анже» на выезде (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лорьян» – 2.1

Ничья – 3.45

Победит «Осер» – 3.6

Статистика

«Лорьян» одержал только три победы из десяти последних в основное время

«Осер» забивал в семи из десяти последних выездных поединках

«Лорьян» выиграл два последних матча у «Осера»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лорьяна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Хозяева наверняка смогут справиться с командой из зоны вылета на своем стадионе и набрать три очка, которые впоследствии могут помочь продвинуться по турнирной таблице.