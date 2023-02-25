«Нант» — «Ренн» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Нант» — «Ренн», который состоится 26 февраля 2023 года

«Нант»

«Нант» идет в нижней части турнирной таблицы и уже не претендует на еврокубки в следующем сезоне. На днях команда покинула Лиги Европы, но потратила силы на матч, поэтому футболистам очень важно восстановиться перед нынешней встречей. Клуб занимает 13 место и имеет в своем активе 28 баллов. В случае победы у «Нанта» будет шанс продвинуться вверх на одну ступеньку в турнирной таблице Лиги 1.

23 февраля «Нант» крупно проиграл «Ювентусу» в Лиге Европы (0:3), а 19 числа в чемпионате проиграл на выезде «Лансу» (1:3).

«Ренн»

«Ренн» также покинул Лигу Европы довольно неожиданно и к тому же потратил 120 минут на этот поединок. Можно сказать, что команды подходят к поединку в примерно равном состоянии, поэтому сильнее окажется тот, кто будет выносливее. В чемпионате Франции «Ренн» занимает шестое место с 43 баллами и отстает от ближайшего соперника на один балл, при этом сыграв на одну игру меньше.

23 февраля «Ренн» выиграл в основное время у «Шахтера» в Лиге Европы (1:0), но по итогам всего противостояния уступил в серии пенальти, а 19 числа на своем поле обыграл «Клермон» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нант» – 3.45

Ничья – 3.35

Победит «Ренн» – 2.18

Статистика

«Нант» выиграл только три матча из десяти последних в основное время

«Ренн» проиграл пять последних матчей на выезде

«Нант» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Ренном»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Нанта», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Предлагаем рискнуть в этом поединке на победу хозяев, ведь выездная статистика «Ренна» очень расстраивает. Прогнозируем минимальную победу «Нанта».