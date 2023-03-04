«Байер» – «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» – «Герта», который состоится 5 марта 2023 года
«Байер»
В чемпионате Германии леверкузенская команда занимает одиннадцатое место. Вспомним несколько матчей с участием «Байера» за последнее время, чтобы спрогнозировать исход предстоящего футбольного поединка с «Гертой». В 21-ом туре Бундеслиги в напряжённой борьбе «фармацевты» проиграли «карнавальникам». После серии пенальти «львы» прошли в 1/16 плей-офф Лиги Европы «Монако».
На прошлых выходных «11 рабочих» из Леверкузена разошлись миром с «Фрайбургом» (1:1).
«Герта»
«Старая дама» на данный момент находится на четырнадцатой строчке турнирной таблицы Бундеслиги. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков «бело-голубых». В 20-ом туре чемпионата Германии «Герта» с большим счётом одержала победу над менхенгладбахской «Боруссией». На выезде, пропустив четыре мяча, «Старая дама» уступила в Дортмунде местной «Боруссии».
Со счётом 2:0 «бело-голубые» взяли верх над «Аугсбургом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Байер» – 1.55
- Ничья – 4.40
- Победит «Герта» – 5.80
- Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.38
- Обе забьют — нет – 2.09
- Обе забьют — да – 1.77
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21
Статистика
- Три личные встречи подряд завершились следующим исходом: обе забьют – да
- В двух матчах из пяти последних «фармацевты» проиграли
- За аналогичный период «бело-голубые» уступили в трёх встречах.
Прогноз
В прошлом туре «львы» не уступили в гостях «бразильцам из Брайсгау». В предстоящем поединке на своём поле леверкузенская команда справится со «Старой дамой». Компания Pinnacle на победу «Байера» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.38.