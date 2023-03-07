«Севилья» — «Фенербахче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Севилья» — «Фенербахче», который состоится 09 марта 2023 года

«Севилья»

«Севилья» снова не показывает стабильных результатов и в последних пяти турах Ла Лиги смогла выиграть лишь один. Команда опережает ближайшего соперника из зоны вылета только по разнице забитых и пропущенных мячей, а это значит, что в любой момент может туда вернуться. В матче с «Фенербахче» на своем поле от хозяев ждут уверенной игры, как в прошлом раунде с ПСВ .

04 марта «Севилья» была разгромлена «Атлетико» (1:6), а 26 числа на своем поле проиграла «Осасуне» (1:2).

«Фенербахче»

Турецкий клуб уже попал в 1/8 финала Лиги Европы, благодаря первому месту на групповом этапе, а выход в четвертьфинал будет уже хорошим достижением для «Фенербахче». С нынешней «Севильей» можно и нужно бороться за проход и уже в Испании гостям следует показать свой футбол и как минимум не уступить. В чемпионате Турции команда идет на втором месте и отстает от лидера «Галатасарая» на шесть очков.

04 марта «Фенербахче» обыграл на выезде «Кайсериспор» (2:1), а 25 числа разгромили на своем поле «Коньяспор» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 1.72

Ничья – 3.75

Победит «Фенербахче» – 4.9

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Фенербахче» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Севилья» проиграла три последних матча во всех турнирах

«Севилья» выиграла две из трех последних встреч с «Фенербахче»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. Предполагаем, что игра будет без большого количества голевых моментов, а команды не выявят победителя и в противостоянии останется интрига.