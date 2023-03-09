«Айнтрахт» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» – «Штутгарт», который состоится 11 марта 2023 года

«Айнтрахт»

Франкфуртская команда в чемпионате Германии на текущий момент находится на шестой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «орлов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «швабами». В 1/8 плей-офф Лиги чемпионов «чёрно-белые» в сухую, пропустив пару мячей, проиграли «Наполи». С разницей в один мяч «Айнтрахт» потерпел поражение от «красных быков» из Лейпцига.

Со счётом 2:2 вничью «орлы» раскатали ничью в Вольфсбурге с местными «волками».

«Штутгарт»

«Швабы» в Бундеслиге занимают пятнадцатое место на текущий момент. Вспомним несколько игр команды из Штутгарта за последнее время. С большим счётом «швабы» одержали уверенную победу над «козлами» из Кёльна в 21-ом туре чемпионата. «Горнякам» с разницей в один гол «Штутгарт» уступил на выезде в позапрошлом туре Бундеслиги.

4 марта со счётом 1:2 «швабы» дома проиграли мюнхенской «Баварии».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» – 1.83

Ничья – 3.85

Победит «Штутгарт» – 4.30

Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 – 3.05

Обе забьют — нет – 2.10

Обе забьют — да – 1.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.01

Статистика

Пять личных встреч подряд завершились следующим исходом: обе забьют – да

В трёх матчах из пяти за последнее время «орлы» уступили своим оппонентам

За аналогичный период «швабы» проиграли в четырёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle на победу команды «Айнтрахт» с форой -1.5 предлагает коэффициент 3.05. В двух крайних очных матчах «орлы» обыгрывали «швабов». На своём поле «Айнтрахт» в предстоящей встрече возьмёт три очка.