«Порту» — «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Порту» — «Интер», который состоится 14 марта 2023 года

«Порту»

«Порту» проиграл в один мяч в первой встрече с «Интером» и теперь на своем стадионе команде придется идти вперед и открываться, что может привести к контратакам соперника. Тем не менее, португальский клуб имеет большой еврокубковый опыт и будет действовать аккуратно в обороне. В чемпионате команда занимает второе место и уступает «Бенфике» восемь пунктов. Поединок с «Интером» станет для хозяев одним из решающих в сезоне.

10 марта «Порту» обыграл на своем поле «Эшторил» (3:2), а четвертого числа на выезде оказался сильнее «Шавиша» (3:1).

«Интер»

«Сине-черные» проводят не самый стабильный сезон, однако идут в группе лидеров чемпионата Италии и имеют хорошие шансы выйти в четвертьфинал. Тем не менее, подопечным Симоне Индзаги следует с полной серьезностью отнестись к игре Португалии, ведь любая ошибка может стоить команде ее преимущества. Матч обещает быть интересным и привлекает внимание миллионов болельщиков.

10 марта «Интер» довольно неожиданно уступил на выезде «Специи» (1:2), а пятого числа обыграл на своем стадионе «Лечче» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Порту» – 2.6

Ничья – 3.4

Победит «Интер» – 2.65

Статистика

Шесть из десяти последних матчей «Порту» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Интер» выиграл только пять выездных матчей из десяти последних во всех турнирах

«Порту» не проигрывал «Интеру» на своем поле в двух последних встречах

Шесть из восьми последних матчей «Интера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Поту», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. У «Интера» во многих выездных матчах Лиги Чемпионов возникают проблемы с дисциплиной и мы предполагаем, что это может сказаться на результате этой встречи.