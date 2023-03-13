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«Порту» — «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:36
«Порту» — «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Порту» — «Интер», который состоится 14 марта 2023 года

«Порту»

«Порту» проиграл в один мяч в первой встрече с «Интером» и теперь на своем стадионе команде придется идти вперед и открываться, что может привести к контратакам соперника. Тем не менее, португальский клуб имеет большой еврокубковый опыт и будет действовать аккуратно в обороне. В чемпионате команда занимает второе место и уступает «Бенфике» восемь пунктов. Поединок с «Интером» станет для хозяев одним из решающих в сезоне.

10 марта «Порту» обыграл на своем поле «Эшторил» (3:2), а четвертого числа на выезде оказался сильнее «Шавиша» (3:1).

«Интер»

«Сине-черные» проводят не самый стабильный сезон, однако идут в группе лидеров чемпионата Италии и имеют хорошие шансы выйти в четвертьфинал. Тем не менее, подопечным Симоне Индзаги следует с полной серьезностью отнестись к игре Португалии, ведь любая ошибка может стоить команде ее преимущества. Матч обещает быть интересным и привлекает внимание миллионов болельщиков.

10 марта «Интер» довольно неожиданно уступил на выезде «Специи» (1:2), а пятого числа обыграл на своем стадионе «Лечче» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Порту» – 2.6
  • Ничья – 3.4
  • Победит «Интер» – 2.65

Статистика

  • Шесть из десяти последних матчей «Порту» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Интер» выиграл только пять выездных матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Порту» не проигрывал «Интеру» на своем поле в двух последних встречах
  • Шесть из восьми последних матчей «Интера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Поту», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. У «Интера» во многих выездных матчах Лиги Чемпионов возникают проблемы с дисциплиной и мы предполагаем, что это может сказаться на результате этой встречи.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:52
В общем, по игре в первом матче "драконы" точно не заслужили поражение, а подвело их удаление в самой концовке игры. Сейчас дома есть все шансы исправить положение. Понятно, что это будет не так просто, Интер постарается отвечать, однако с обороной у "нерадзурри" сейчас полные нелады, если они 2 от аутсайдера получают из ничего практически, тогда как отдохнувшая основа Порту с первых минут поднимет высокий темп. Думается, что португальцы при поддержке трибун и сценария первого матча, где они имели более опасные моменты, не проиграют в ответной встрече, как минимум.
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