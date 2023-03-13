«Порту» — «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Порту» — «Интер», который состоится 14 марта 2023 года
«Порту»
«Порту» проиграл в один мяч в первой встрече с «Интером» и теперь на своем стадионе команде придется идти вперед и открываться, что может привести к контратакам соперника. Тем не менее, португальский клуб имеет большой еврокубковый опыт и будет действовать аккуратно в обороне. В чемпионате команда занимает второе место и уступает «Бенфике» восемь пунктов. Поединок с «Интером» станет для хозяев одним из решающих в сезоне.
10 марта «Порту» обыграл на своем поле «Эшторил» (3:2), а четвертого числа на выезде оказался сильнее «Шавиша» (3:1).
«Интер»
«Сине-черные» проводят не самый стабильный сезон, однако идут в группе лидеров чемпионата Италии и имеют хорошие шансы выйти в четвертьфинал. Тем не менее, подопечным Симоне Индзаги следует с полной серьезностью отнестись к игре Португалии, ведь любая ошибка может стоить команде ее преимущества. Матч обещает быть интересным и привлекает внимание миллионов болельщиков.
10 марта «Интер» довольно неожиданно уступил на выезде «Специи» (1:2), а пятого числа обыграл на своем стадионе «Лечче» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Порту» – 2.6
- Ничья – 3.4
- Победит «Интер» – 2.65
Статистика
- Шесть из десяти последних матчей «Порту» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Интер» выиграл только пять выездных матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Порту» не проигрывал «Интеру» на своем поле в двух последних встречах
- Шесть из восьми последних матчей «Интера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Поту», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. У «Интера» во многих выездных матчах Лиги Чемпионов возникают проблемы с дисциплиной и мы предполагаем, что это может сказаться на результате этой встречи.