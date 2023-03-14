«Ференцварош» — «Байер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер», который состоится 16 марта 2023 года
«Ференцварош»
Венгерский клуб в прошлом поединке имел только один хороший момент, но не реализовал его и проиграл с разницей в два мяча. Теперь на своем стадионе хозяевам придется их отыгрывать, а опыт побед над «Байером» в домашней встрече «Ференцварош» имеет. В чемпионате своей страны коллектив занимает первое место с 50 баллами и опережает ближайшего конкурента на целых 11 пунктов.
12 марта «Ференцварош» на своем поле проиграл «Пушкаш Академи» (1:2) в чемпионате, а девятого числа уступил на выезде «Байеру» в Лиге Европы (0:2).
«Байер»
«Байер» уже несколько матчей идет без поражений в различных турнирах и показывает хорошие результаты. Клуб из Леверкузена имеет хорошие шансы на выход в четвертьфинал и на выезде постарается как можно быстрее снять интригу о победители в этом противостоянии. В чемпионате Германии команда поднялась на девятое место с 34 баллами и отстают на один пункт от ближайшего соперника.
12 марта «Байер» выиграл на выезде у «Вердера» (3:2), а девятого числа на своем стадионе оказался сильнее «Ференцвароша» (2:0) в Лиге Европы.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ференцварош» – 3.65
- Ничья – 3.75
- Победит «Байер» – 1.95
Статистика
- Венгерский клуб одержал победу только в одной встрече из шести последних во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Байера» завершились исходом «обе забьют»
- «Байер» выиграл два из трех последних матчей с «Ференцварошем»
- «Ференцварош» на своем стадионе забивал в девяти из десяти последних поединках
Прогноз
Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. «Ференцварош» наверняка будет действовать агрессивно и большими силами, что позволит немцам выходить в быстрые контратаки, которые и принесут гостям победу.