«Ференцварош» — «Байер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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14 марта 2023, 17:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер», который состоится 16 марта 2023 года

«Ференцварош»

Венгерский клуб в прошлом поединке имел только один хороший момент, но не реализовал его и проиграл с разницей в два мяча. Теперь на своем стадионе хозяевам придется их отыгрывать, а опыт побед над «Байером» в домашней встрече «Ференцварош» имеет. В чемпионате своей страны коллектив занимает первое место с 50 баллами и опережает ближайшего конкурента на целых 11 пунктов.

12 марта «Ференцварош» на своем поле проиграл «Пушкаш Академи» (1:2) в чемпионате, а девятого числа уступил на выезде «Байеру» в Лиге Европы (0:2).

«Байер»

«Байер» уже несколько матчей идет без поражений в различных турнирах и показывает хорошие результаты. Клуб из Леверкузена имеет хорошие шансы на выход в четвертьфинал и на выезде постарается как можно быстрее снять интригу о победители в этом противостоянии. В чемпионате Германии команда поднялась на девятое место с 34 баллами и отстают на один пункт от ближайшего соперника.

12 марта «Байер» выиграл на выезде у «Вердера» (3:2), а девятого числа на своем стадионе оказался сильнее «Ференцвароша» (2:0) в Лиге Европы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ференцварош» – 3.65

Ничья – 3.75

Победит «Байер» – 1.95

Статистика

Венгерский клуб одержал победу только в одной встрече из шести последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Байера» завершились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл два из трех последних матчей с «Ференцварошем»

«Ференцварош» на своем стадионе забивал в девяти из десяти последних поединках

Прогноз

Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. «Ференцварош» наверняка будет действовать агрессивно и большими силами, что позволит немцам выходить в быстрые контратаки, которые и принесут гостям победу.