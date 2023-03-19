«Хетафе» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Хетафе» – «Севилья», который состоится 19 марта 2023 года

«Хетафе»

«Городские» на текущий момент находятся на восемнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Вспомним недавние футбольные встречи с участием «тёмно-синих». В матче 23-го тура Примеры, открыв счёт первым, «Хетафе» в гостях уступил «Вильярреалу». На своём поле «городские» обыграли с разницей в один мяч «Жирону» (3:2).

В 25-ом туре Ла Лиги «Хетафе» раскатал ничью с «Кадисом» (2:2).

«Севилья»

Тринадцатое место занимают «севильцы» на данный момент в испанской Примере. Ознакомимся с несколькими матчами «красно-белых» за последнее время. В первом матче 1/8 плей-офф Лиги Европы «Севилья» уверенно обыграла дома «Фенербахче» (2:0). На прошлых выходных, пропустив первыми уже на второй минуте матча, «мингиянцы» взяли верх над «Альмерией».

В ответной встрече турецкая команда обыграла «Севилью» с минимальным счётом. «Севильцы» прошли в четвертьфинал Лиги Европы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» – 2.85

Ничья – 3.05

Победит «Севилья» – 2.80

Победит «Севилья» с форой -1 – 4.85

Обе забьют — нет – 1.65

Обе забьют — да – 2.24

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.70

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.45

Статистика

Четыре очных встречи из пяти последних закончились следующим исходом: обе забьют – нет

В одной игре из пяти крайних «городские» потерпели поражение

За аналогичный период «севильцы» проиграли в трёх поединках.

Прогноз

«Нервионцы» вряд ли успеют восстановиться после матча Лиги Европы. От «Хетафе» также не стоит ожидать результативной игры. В двух своих крайних матчах «тёмно-синие» выложились, забив по два гола. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.45 на исход тотал меньше 2.5 голов за матч.