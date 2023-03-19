«Лион» переживает тяжёлый период. Клубу навредил бездарный менеджмент

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вчера, 18:14

При этом у них одна из лучших академий в футболе.

Воспитанники «Лиона» редко достигают мирового уровня

Через школу французского коллектива прошло множество игроков, которые имели потенциал стать одними из лучших в мировом футболе. Во многом этому поспособствовали успехи клуба в нулевых, когда «Лион» был на ходу, несколько раз становился чемпионом Франции, а на европейской арене давал бой таким грандам, как «Реал» и «Барселона».

Как раз в конце нулевых годов в «Лионе» начал блистать Карим Бензема, ставший недавно обладателем «Золотого мяча». С тех пор и до текущего времени он является безоговорочно лучшим игроком, прошедшим молодежную школу французского клуба. За последние десять лет можно перечислить множество исполнителей, которые могли претендовать на то, чтобы бороться с Каримом за это звание: Уго Льорис, Набиль Фекир, Александр Ляказетт, Танги Ндомбеле, Антони Марсьяль, Уссем Ауар, Самюэль Умтити, Корентен Толиссо, Райан Шерки.

Кто-то из них отправился в топ-клуб в совсем молодом возрасте, кто-то успел впечатлить зрителей еще в «Лионе» и уже после перебрался в другую команду, а кто-то, как Уссем Ауар, пересидел в клубе, из-за чего начал стагнировать и деградировать.

Уго Льорис, Ндомбеле, Умтити, Толиссо, Ляказетт и Марсьяль успели покинуть родную команду еще в относительно молодом возрасте, но по-настоящему закрепиться в новом коллективе смог лишь Льорис. Уже сейчас его можно назвать легендой «Тоттенхэма». Последовавший по такому же пути Ндомбеле стал самым дорогим приобретением лондонцев, но обосноваться в их составе не смог и второй сезон подряд скитается по арендам – сначала в тот же «Лион», а теперь в «Наполи».

Что-то схожее произошло с Ляказеттом и Толиссо, но за некоторым отличием. Французский нападающий успел стать капитаном «Арсенала», сыграть за «пушкарей» более двухсот матчей и вернуться в родную команду. Корентен, в свою очередь, так и не закрепился в основе мюнхенской «Баварии» из-за травм и вернулся во Францию спустя пять лет. Причем оба игрока перешли в «Лион» в качестве свободных агентов.

Марсьяль и Умтити, как и Толиссо, не смогли закрепиться в своих клубах из-за травматичности. Антони переходил в «Манчестер Юнайтед» в ранге одной из самых многообещающих звезд, в то время как Самюэль, уже будучи в «Барселоне», ставился многими в один ряд с лучшими центральными защитниками мира.

Что касается Ауара, то он имел шанс перебраться летом 2020-го в «Юве», «Баварию» и ПСЖ . «Арсенал» и вовсе вел предметные переговоры по поводу игрока и даже предложил за него 40+10 млн евро, но получил отказ, после чего полузащитник сник. Летом он, скорее всего, покинет команду в статусе свободного агента. Наиболее вероятным клубом, в который он отправится, является немецкий «Айнтрахт».

История Набиля Фекира заслуживает отдельного упоминания. Он мог перебраться в «Ливерпуль» в 2018 году, когда команду покинул Фил Коутиньо. Француза называли идеальной заменой бразильцу, он даже успел пройти медобследование и дать интервью клубному каналу «красных», но внезапно в ситуацию вклинился близкий к Набилю человек, из-за требований которого «Ливерпуль» вышел из сделки, сославшись на проблемы француза с коленом. Теперь Фекир является лидером «Бетиса» и довольно успешно в нем выступает, но ситуация с коленом по-прежнему отпугивает большие клубы от его приобретения.

В начале 20-х годов «Лион» сильно просел финансово

Из-за остановки и досрочного завершения французского сезона в марте 2020-го «Лион» завершил турнир на 7-й позиции в одном очке от «Ниццы». Это означало, что «Олимпик» прервал свою серию из 23 еврокампаний подряд.

Отсутствие еврокубков в сезоне 20/21 запустило цепочку финансовых проблем в клубе. Убытки увеличились с 36 млн евро до 109 – хуже только у ПСЖ . Выручка упала со 181 до 118 млн евро, что стало худшим показателем с сезона 14/15. Продажи билетов тоже сократились, а доходы от ТВ-трансляций рухнули как из-за плохих выступлений команды, так и из-за бездарно составленного контракта.

Из команды, которая всегда отличалась финансовым здоровьем и была для многих примером, «Лион» превратился в проблемный во всех отношениях коллектив. Своими решениями руководство Лиги 1 только усугубило ситуацию. Они приняли ошибочный выбор касательно ТВ-показа, и теперь французский чемпионат сильно уступает в заработке другим ведущим лигам Европы. Для сравнения — в ковидный сезон АПЛ заработала 3,6 млрд евро, Ла Лига – 2, Бундеслига – 1,4, Серия А – 1,3.

Новый владелец привнесет изменения в структуру развития команды

В декабре 2022-го у «Лиона» сменился владелец. Известный многим Жан-Мишель Ола уступил инвестиционной группе Eagle Football Holdings 77,5% ценных бумаг. Этот фонд также владеет акциями целого ряда других команд, среди них есть и английский «Кристал Пэлас».

Владелец инвестиционной группы Джон Текстор считает, что использование клубной сети может способствовать экономическому восстановлению и решению проблем, а также позволит создать пространство для совместных спонсорских сделок. При этом, если верить словам функционера, коллективы, входящие под его опеку, не будут иметь каких-либо привилегий друг перед другом, поскольку это вредит здоровой конкуренции. В пример плохого развития он приводит системы «Ред Булл» и City Football Group, ведущие коллективы которых недавно сразились в 1/8 Лиги чемпионов.

Уже зимой был хороший пример работы Текстора. Он перевел в «Лион» из своего «Ботафого» вингера Джеффиньо за условные 10 млн евро. Это может стать показателем того, как будет действовать «Лион» в дальнейшем. Поспособствовать развитию может также тот факт, что у Текстора налажено много связей, а совсем недавно он заручился инвестициями на более чем 100 млн евро.