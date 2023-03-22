Безумный Холанд и краеугольный Каземиро. Самые крутые трансферы сезона

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сегодня, 18:34

Новички «Баварии» и «Барселоны» тоже в списке.

Роберт Левандовски

Зимних новичков оценивать рано, а летние трансферы поспели. За 45 млн евро «Барселона» получила машину голов. Зная проблемы «Баварии», МЮ , «Челси» и многих других клубов в центре атаки, Хави искал человека, который дополнит «детский сад». Поляк подошел идеально, хотя Кан крутил пальцем у виска. Кто меняет «Баварию» на «Барселону»? Левандовски вылетел из Лиги Европы, но в Ла Лиге помогает каталонцам оторваться от «Реала». Учитывая, что Роберт спит со своим личным тренером – женой Анной, может протянуть в футболе еще пару лет. Хороший трансфер, особенно на фоне слухов, что новые не разрешат.

Карлос Каземиро

Как в случае с Левандовским, футболиста отговаривали. Кроос и Модрич не могут успокоиться, что давний напарник ушел в МЮ , в клуб без шансов на чемпионство в Англии в этом сезоне. Команду, которая вылетела из Лиги чемпионов. Но Карлос хотел больше свободы и иную роль, чем в Мадриде. По легенде написал своему агенту после стартовых влетов МЮ , что «все исправит». Слово держит, хотя в Англии столкнулся с британскими арбитрами. Пропустит немало важных матчей из-за дисквалификаций. Зато тен Хаг получил человека с чемпионской психологией. Удачный трансфер по инициативе игрока, ведь первым приглашали Де Йонга, но Френки отказался.

Александр Зинченко

Тот случай, когда попадание в любимый клуб детства выгодно и футболисту, и новой команде. Зинченко нравится «Арсенал». Успел набрать трофеев в «Манчестер Сити» — четырехкратный чемпион АПЛ . Александр первым в составе «канониров» поверил в лидерство в чемпионате. Заразил правильным отношением коллег. Конечно, точку еще не поставили, «Манчестер Сити» слишком опасный, чтобы короновать «Арсенал». Но перевоплощение команды явно произошло. Тактически Зинченко для Артеты сильно важен, как Эдегор и Партей, ведь Александр постоянно смещается с левого фланга в центр и раздает много важных первых пасов.

Энцо Фернандес

Не ожидали увидеть здесь чемпиона мира? Многие успели забыть, но в составе «Бенфики» полузащитник появился лишь в прошлом июле. Именно трансфер в португальский клуб можно именовать одним из лучших в сезоне. Зачастую большие сделки тянут за собой одни расходы. А здесь «Бенфика» получила крутого центрального хавбека, с которым вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Уже без Энцо прошли в четвертьфинал турнира, причем в их стороне сетки нет завсегдатаев финалов, только итальянцы — «Наполи», «Милан» и «Интер». Жоау Мариу продолжит борьбу, а Энцо ушел в «Челси», оставив «Бенфике» и «Ривер Плейту» 121 миллион евро. Вот это – футбольный бизнес.

Матийс де Лигт

Вот тут ошибались в оценках. Не верилось, что у голландца получится. Но его неудачи в «Ювентусе» совпали с тяжелыми временами для туринского клуба. В «Баварии», хотя Нагельсманн сам себя обожает запутать, играть проще и веселее. Оборона немецкого гранда не идеальная, но наличие де Лигта, который выносил мяч с ленточки ворот Зоммера, делает одного из фаворитов ЛЧ ближе к финалу в Стамбуле. Но жеребьевка такая сложная – сначала «Манчестер Сити», а потом победитель пары «Челси» и «Реала», что де Лигту не дадут скучать. Зоммер подарил коллеге за сэйв против ПСЖ грузовик швейцарского шоколада – голландец отправил 700 килограммов сладостей пищевому банку, который раздает бесплатные наборы всем, кто в них нуждается. На десерт у самого Матийса Лига чемпионов, как в юности в составе «Аякса».

Орельен Тчуамени

Уход Каземиро не оставил Тчуамени выбора. Пришлось сразу впрягаться, а не постепенно заходить в основу. Не все считали, что полузащитник «Монако» готов заиграть в «Реале». Орельен хорошо выступил на ЧМ . Если будет в порядке физически, то должен остаться в оптимальной основе «сливочных». Пока Анчелотти не сделал из него нового Каземиро, но сам бразилец не сразу заиграл идеально, даже отлучался в аренду в «Порту». А по Тчуамени все знаки в уравнении расставит плей-офф ЛЧ . Одно знаем точно. Если бы Каземиро ушел, а Тчуамени не подписали, то Кроос оставил бы на поле легкие, вечно играя в опорной зоне. Орельен в последних матчах не впечатлил, но Перес сделал грамотный трансфер, не повторил ошибку имени Макелеле, когда дожили до Бекхэма в опорной зоне.

Жюль Кунде и Андреас Кристенсен

Можно разделить трансферы, ведь здесь защитник за 50 млн евро и свободный агент, но нельзя их игнорировать. Тер Штеген пропустил 9 голов в 26 турах Ла Лиги. Лучшая реклама для обновленного состава обороны Хави. А вот мячи, которые допустили в еврокубках – доказательство того, что это лишь начало пути. В лице Кунде получают нового Пуйоля, человека, который может сыграть в центре и на правом фланге. Иногда там уместнее Араухо, но чаще уругваец в паре с Кристенсеном работает в центре. Альба тоже уйдет, как Пике, но есть Бальде. Для новой «Барселоны» важна оборона. Им повезло, что подписали француза и датчанина.

Хвича Кварацхелия

Дибала и Ким явно не худшие новички сезона в Италии, но Хвича на другом уровне. Мало кто в футболе получает такой кайф от игры, как грузин. Дух Марадоны рядом, как верят в Неаполе. Местный клуб со времен Диего не был чемпионом Италии. Но, раз Осимхен и Кварацхелия в ударе, то должны выиграть Скудетто вместе со Спаллетти. И аппетит пришел во время еды. Грузин может сыграть в финале Лиги чемпионов. Конечно, жребий коварнее, чем кажется – «Милан», «Интер» и «Бенфика» опасные, но другая сторона сетки сложнее. Кварацхелия недавно играл за клуб, который шел в зоне вылета из РПЛ , а теперь вдохновляет Италию. Чудеса случаются, особенно с талантливыми.

Эрлинг Холанд