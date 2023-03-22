Безумный Холанд и краеугольный Каземиро. Самые крутые трансферы сезона

Новички «Баварии» и «Барселоны» тоже в списке.
Роберт Левандовски
Зимних новичков оценивать рано, а летние трансферы поспели. За 45 млн евро «Барселона» получила машину голов. Зная проблемы «Баварии», МЮ, «Челси» и многих других клубов в центре атаки, Хави искал человека, который дополнит «детский сад». Поляк подошел идеально, хотя Кан крутил пальцем у виска. Кто меняет «Баварию» на «Барселону»? Левандовски вылетел из Лиги Европы, но в Ла Лиге помогает каталонцам оторваться от «Реала». Учитывая, что Роберт спит со своим личным тренером – женой Анной, может протянуть в футболе еще пару лет. Хороший трансфер, особенно на фоне слухов, что новые не разрешат.
Карлос Каземиро
Как в случае с Левандовским, футболиста отговаривали. Кроос и Модрич не могут успокоиться, что давний напарник ушел в МЮ, в клуб без шансов на чемпионство в Англии в этом сезоне. Команду, которая вылетела из Лиги чемпионов. Но Карлос хотел больше свободы и иную роль, чем в Мадриде. По легенде написал своему агенту после стартовых влетов МЮ, что «все исправит». Слово держит, хотя в Англии столкнулся с британскими арбитрами. Пропустит немало важных матчей из-за дисквалификаций. Зато тен Хаг получил человека с чемпионской психологией. Удачный трансфер по инициативе игрока, ведь первым приглашали Де Йонга, но Френки отказался.
Александр Зинченко
Тот случай, когда попадание в любимый клуб детства выгодно и футболисту, и новой команде. Зинченко нравится «Арсенал». Успел набрать трофеев в «Манчестер Сити» — четырехкратный чемпион АПЛ. Александр первым в составе «канониров» поверил в лидерство в чемпионате. Заразил правильным отношением коллег. Конечно, точку еще не поставили, «Манчестер Сити» слишком опасный, чтобы короновать «Арсенал». Но перевоплощение команды явно произошло. Тактически Зинченко для Артеты сильно важен, как Эдегор и Партей, ведь Александр постоянно смещается с левого фланга в центр и раздает много важных первых пасов.
Энцо Фернандес
Не ожидали увидеть здесь чемпиона мира? Многие успели забыть, но в составе «Бенфики» полузащитник появился лишь в прошлом июле. Именно трансфер в португальский клуб можно именовать одним из лучших в сезоне. Зачастую большие сделки тянут за собой одни расходы. А здесь «Бенфика» получила крутого центрального хавбека, с которым вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Уже без Энцо прошли в четвертьфинал турнира, причем в их стороне сетки нет завсегдатаев финалов, только итальянцы — «Наполи», «Милан» и «Интер». Жоау Мариу продолжит борьбу, а Энцо ушел в «Челси», оставив «Бенфике» и «Ривер Плейту» 121 миллион евро. Вот это – футбольный бизнес.
Матийс де Лигт
Вот тут ошибались в оценках. Не верилось, что у голландца получится. Но его неудачи в «Ювентусе» совпали с тяжелыми временами для туринского клуба. В «Баварии», хотя Нагельсманн сам себя обожает запутать, играть проще и веселее. Оборона немецкого гранда не идеальная, но наличие де Лигта, который выносил мяч с ленточки ворот Зоммера, делает одного из фаворитов ЛЧ ближе к финалу в Стамбуле. Но жеребьевка такая сложная – сначала «Манчестер Сити», а потом победитель пары «Челси» и «Реала», что де Лигту не дадут скучать. Зоммер подарил коллеге за сэйв против ПСЖ грузовик швейцарского шоколада – голландец отправил 700 килограммов сладостей пищевому банку, который раздает бесплатные наборы всем, кто в них нуждается. На десерт у самого Матийса Лига чемпионов, как в юности в составе «Аякса».
Орельен Тчуамени
Уход Каземиро не оставил Тчуамени выбора. Пришлось сразу впрягаться, а не постепенно заходить в основу. Не все считали, что полузащитник «Монако» готов заиграть в «Реале». Орельен хорошо выступил на ЧМ. Если будет в порядке физически, то должен остаться в оптимальной основе «сливочных». Пока Анчелотти не сделал из него нового Каземиро, но сам бразилец не сразу заиграл идеально, даже отлучался в аренду в «Порту». А по Тчуамени все знаки в уравнении расставит плей-офф ЛЧ. Одно знаем точно. Если бы Каземиро ушел, а Тчуамени не подписали, то Кроос оставил бы на поле легкие, вечно играя в опорной зоне. Орельен в последних матчах не впечатлил, но Перес сделал грамотный трансфер, не повторил ошибку имени Макелеле, когда дожили до Бекхэма в опорной зоне.
Жюль Кунде и Андреас Кристенсен
Можно разделить трансферы, ведь здесь защитник за 50 млн евро и свободный агент, но нельзя их игнорировать. Тер Штеген пропустил 9 голов в 26 турах Ла Лиги. Лучшая реклама для обновленного состава обороны Хави. А вот мячи, которые допустили в еврокубках – доказательство того, что это лишь начало пути. В лице Кунде получают нового Пуйоля, человека, который может сыграть в центре и на правом фланге. Иногда там уместнее Араухо, но чаще уругваец в паре с Кристенсеном работает в центре. Альба тоже уйдет, как Пике, но есть Бальде. Для новой «Барселоны» важна оборона. Им повезло, что подписали француза и датчанина.
Хвича Кварацхелия
Дибала и Ким явно не худшие новички сезона в Италии, но Хвича на другом уровне. Мало кто в футболе получает такой кайф от игры, как грузин. Дух Марадоны рядом, как верят в Неаполе. Местный клуб со времен Диего не был чемпионом Италии. Но, раз Осимхен и Кварацхелия в ударе, то должны выиграть Скудетто вместе со Спаллетти. И аппетит пришел во время еды. Грузин может сыграть в финале Лиги чемпионов. Конечно, жребий коварнее, чем кажется – «Милан», «Интер» и «Бенфика» опасные, но другая сторона сетки сложнее. Кварацхелия недавно играл за клуб, который шел в зоне вылета из РПЛ, а теперь вдохновляет Италию. Чудеса случаются, особенно с талантливыми.
Эрлинг Холанд
Вряд ли здесь нужны объяснения. Норвежец соберет немало рекордов АПЛ. Уже побил клубное достижение «Манчестер Сити», которое держалось 94 года. Норвежец собрал больше мячей, чем было у Томми Джонса. Пять голов за матч в плей-офф Лиги чемпионов? Забил бы шесть, если бы не решение Гвардиолы. Амбассадор морковки должен внимательно следить за здоровьем, ведь травмы не обходят его стороной. Но Гвардиола не случайно меняет молодого человека по ходу матчей, часто бережет. А Рафаэла Пимента, представляющая интересы Эрлинга, закономерно напомнила о «Реале». Холанд покоряет АПЛ, но из Манчестера может отправиться в Мадрид, как когда-то Роналду.