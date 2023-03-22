Хайкин вернулся в «Будё-Глимт»

1679434150

сегодня, 00:29

Голкипер вернулся в «Будё-Глимт».

Ранее игрок перешел в «Бристоль Сити», выступающий в Чемпионшипе, на правах свободного агента. Футболист расторг с английским коллективом контракт, который был рассчитан до конца текущего сезона. За норвежский клуб вратарь выступал с 2019-го по 2022 год. Новый контракт Хайкина с этой командой действует до 2026 года.