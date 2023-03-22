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Хайкин вернулся в «Будё-Глимт»

сегодня, 00:29

Голкипер Никита Хайкин вернулся в «Будё-Глимт».

Ранее игрок перешел в «Бристоль Сити», выступающий в Чемпионшипе, на правах свободного агента. Футболист расторг с английским коллективом контракт, который был рассчитан до конца текущего сезона. За норвежский клуб вратарь выступал с 2019-го по 2022 год. Новый контракт Хайкина с этой командой действует до 2026 года.

Хайкин вернулся в «Будё-Глимт»

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:00, ред.
У него в Норвегии закончился контракт, сезон отыграл до конца и свободным агентом перешёл в Бристоль. Получается, что просто тренировался во время зимней паузы в английской команде и вернулся обратно в родной клуб.
Я думаю, Хайкин, правильно сделал, что вернулся. Лучше играть, чем не играть, зато в Буде-Глимт он будет основным вратарём. Игрокам, прежде чем переходить куда-то, надо знать будут ли на них рассчитывать или хотя бы шанс дадут.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 05:26
Жаль, что не прошел испытание даже английским пердивом.
82s3pxdcrejv
82s3pxdcrejv
сегодня в 04:51
Ну в Норвегии хоть играть будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:54
Понял, что в Норвегии ему лучше...
Байкал-38
Байкал-38 ответ светлый-путь (раскрыть)
сегодня в 03:43
Уровень КС.
xhqqdzk49n9z
xhqqdzk49n9z
сегодня в 02:45
Даже чемпионшип не потянул Никитос
светлый-путь
светлый-путь
сегодня в 02:30
Слабенький игрочишка ...
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 00:57
Порадуемся за нашего соотечественника,пусть набирается опыта,Буде-Глимт,один из лидеров своего чемпионата,также участник еврокубков,здесь важно,чтобы санкциями не закидали!!!!
Гость
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