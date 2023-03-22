Голкипер Никита Хайкин вернулся в «Будё-Глимт».
Ранее игрок перешел в «Бристоль Сити», выступающий в Чемпионшипе, на правах свободного агента. Футболист расторг с английским коллективом контракт, который был рассчитан до конца текущего сезона. За норвежский клуб вратарь выступал с 2019-го по 2022 год. Новый контракт Хайкина с этой командой действует до 2026 года.
Я думаю, Хайкин, правильно сделал, что вернулся. Лучше играть, чем не играть, зато в Буде-Глимт он будет основным вратарём. Игрокам, прежде чем переходить куда-то, надо знать будут ли на них рассчитывать или хотя бы шанс дадут.
Я думаю, Хайкин, правильно сделал, что вернулся. Лучше играть, чем не играть, зато в Буде-Глимт он будет основным вратарём. Игрокам, прежде чем переходить куда-то, надо знать будут ли на них рассчитывать или хотя бы шанс дадут.