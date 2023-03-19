Худшие трансферы сезона. Бенефис скаута Боэли и 300 тысяч евро за минуту футбола

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вчера, 20:33

Сделки, которые себя не оправдали.

Для оценки зимних трансферов не прошло достаточно времени, хотя там есть жирные тени будущих неудач. А вот переходы прошлого лета уже можно разделить на удачные, нормальные, средние, плохие и ужасные. Трансферы Холанда и Де Лигта хорошо оттеняют сделки, представленные ниже. Каземиро, невзирая на удаления, позитивно влияет на МЮ . А вот переход Дарвина Нуньеса нельзя отнести в одну из экстремальных категорий, ведь уругваец адаптируется в «Ливерпуле», ищет себя по ходу сложного для клуба сезона. Но рядом с ним в АПЛ достаточно крупных сделок, где дела их фигурантов идут намного хуже. Впрочем, Англией промахи не ограничены.

Поль Погба в «Ювентусе»

Странный человек, поэтому у многих наставников были с ним проблемы. Не сделал МЮ чемпионом Англии, не оказаться в клубе вроде «Реала». Перес не рискнул, хотя Зидан просил о трансфере. Флорентино правильно сделал, ведь в «Ювентусе» Погба сыграл в новом сезоне в Серии А лишь 35 минут. Человек с зарплатой свыше 10 миллионов евро в год был недоволен положением клуба, в который вернулся. Теперь, если Поль не согласится на урезание зарплаты, то с ним попрощаются.

Ришарлисон в «Тоттенхэме»

Сборная Бразилии не выиграла чемпионат мира в том числе из-за наличия приличных, но не великих футболистов в основе, таких как Ришарлисон. Он закрывал проблемную позицию в центре атаки, но не перерос пока «Эвертон». В Ливерпуле являлся важным, а в Лондоне сидит на скамейке. Ришарлисон рассердился, что ему не дали возможности обыграть «Милан». Для новичка за 58 млн евро бразилец выступает слишком слабо. Ни одного гола в АПЛ за 750 сыгранных минут. Есть парочка ассистов и дубль «Марселю» в ЛЧ , но этого мало.

Калиду Кулибали в «Челси»

Пожалел, что ушел из «Наполи». Итальянцы нашли нового любимого футболиста из Африки – Осимхена, а Калиду, который идеально подходил команде Спаллетти, попал в проблемный «Челси». Вместе с Менди могут покинуть Лондон. Боэли в этом случае не выбросил рекордные деньги, но дело не в сумме трансфера. 38 млн евро это много, но важнее, что Кулибали в 31 год не смог поделиться опытом с молодыми напарниками. Приезд Бадьяшиля показывает, что на Калиду не рассчитывают.

Антони в «Манчестер Юнайтед»

Бразильцы уже не те. Коутиньо не ведет за собой «Астон Виллу». У Пакета за 43 млн евро не всегда идут дела в «Вест Хэме». Диего Карлос – защитник «Астон Виллы», травмировался в августе и лишь недавно вернулся к работе. Но самый дорогой бразильский переход лета провернул МЮ . Тен Хаг убедил руководство отдать 95 млн евро за вингера «Аякса», но пока новичок крутится на месте. На фоне коллег по списку выделяется, целых три гола в АПЛ . Но для человека, которого тренер часто отправляет в основу, Антони выступает бледно. Голы в Лиге Европы его не оправдывают. Погба выигрывал с МЮ этот турнир, но из-за этого его трансфер за 100 млн евро себя не окупил.

Рахим Стерлинг в «Челси»

Неудачным трансфер может сделать как плохая игра футболиста, так и травма. Например, у дорогущего новичка «Ньюкасла» Исака были проблемы с бедром, пропустил три месяца. Но в свежих матчах форвард пытается объяснить всем, зачем Хау его выбрал. Попробует дополнить усилия Ибрагимовича в поединках сборной Швеции. А вот Стерлинг, невзирая на парочку мячей в футболке лондонцев, может не стать важной частью основы нового «Челси». Ему подвезли немало конкурентов, что отбрасывает во времена «Манчестер Сити». Боэли, отдавший 56 млн евро за опытного игрока, ждал большего. Может, в Лиге чемпионов после сложного жребия Стерлинг покажет себя?

Кэлвин Филлипс в «Манчестер Сити»

Английских футболистов жестоко переоценивают. Речь не только о переходе Гордона в «Ньюкасл» по цене трансфера Левандовского в «Барселону». Лучшим обладателем британского паспорта в футболе сейчас является сейчас Холанд, ведь норвежец родился в Лидсе. Центральный полузащитник тамошнего «Юнайтед» Филлипс стал одноклубником морковного монстра, но присоединяется к Стерлингу в списке неудачных новичков. У Кэлвина печальная ситуация. «Манчестер Сити» настолько хорош, что хавбеку нет места. Еще Гвардиоле не понравился вес центрального полузащитника, пришлось сжигать жировые клетки. На лавке сидит игрок за 49 млн евро. И кого Кэлвин может заменить в основе? Точно не Родри.

Уэсли Фофана в «Челси»

Боэли подписывал всех подряд, а заиграли единицы. Фернандес стал самым дорогим новичком сезона зимой, а летом рекорд поставил Фофана. Уэсли перешел в «Челси» за 80,4 млн евро. В итоге получил две травмы, пропустив в сумме двадцать матчей. Посмотрим, как адаптированный к АПЛ человек будет смотреться в решающих матчах лондонцев в сезоне – двух поединках против «Реала» в Лиге чемпионов. Соперник тоже не без греха, но на фоне всего, что творилось в «Челси», «сливочные» кажутся идеальной командой. Фофана ошибался в Загребе, против «Саутгемптона» и «Тоттенхэма». Не выручил с «Эвертоном». Пока один из самых дорогих трансферов сезона себя точно не оправдал.

Во всех случаях, кроме перехода Кулибали, сразу были сомнения. Говорили, что Филлипсу нет места, что за Антони и Фофана серьезно переплачивают. И Погба давно стал ненадежной ставкой. Скорее всего, Поль немножко сбрендил — платил шаману за «проклятие» Мбаппе, как Папу Гомес нанял ведьму, чтобы «прокляла» его конкурента в сборной, травмированного Ло Чельсо. Хуже недалеких игроков лишь владельцы клубов, которые выбрасывают миллиарды на трансферы, не прислушиваясь к здравому смыслу и аналитикам команд.