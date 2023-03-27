Ирландия – Франция : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Ирландия – Франция, который состоится 27 марта 2023 года
Ирландия
Нынешний поединок с Францией станет для сборной Ирландии стартовым поединком в квалификации Евро 2024. Команда не показывала стабильности на прошлых отборах и поверить в то, что хозяевам удастся удержать Мбаппе и Гризманна очень сложно. Тем не менее, эта игра станет большим опытом для футболистов ирландской сборной, даже если они проиграют в итоге.
22 марта сборная Ирландии выиграла товарищеский поединок у Латвии (3:2), а 20 ноября прошлого года победила Мальту (1:0).
Франция
Сборная Франции не оставила шансов Нидерландам в прошлом туре и уже обзавелась преимуществом перед прямым конкурентам. При всем уважении к Ирландии, она не соперник подопечным Дешама и гости могут потерять очки в этой встрече лишь по своей вине. Матч обещает быть интересным, а французы имеют хорошую возможность чуть ли не единолично возглавить таблицу в своей группе.
24 марта Франция разгромила на своем поле Нидерланды (4:0), а 18 декабря проиграла по пенальти финал ЧМ 2022 Аргентине (3:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Ирландия – 10.5
- Ничья – 5.15
- Победит Франция – 1.36
Статистика
- Пять из шести последних матчей Ирландии завершились исходом «обе забьют»
- Сборная Франции выиграла только один выездной поединок из последних шести
- Ирландия проиграла сборной Франции четыре из пяти последних поединков
- Пять из шести последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу Франции в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что французы не будут тратить много сил в этой встрече, но уже в первом тайме добьются перевеса и спокойно постараются завершить игру.