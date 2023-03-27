Ирландия – Франция : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Ирландия – Франция, который состоится 27 марта 2023 года

Ирландия

Нынешний поединок с Францией станет для сборной Ирландии стартовым поединком в квалификации Евро 2024. Команда не показывала стабильности на прошлых отборах и поверить в то, что хозяевам удастся удержать Мбаппе и Гризманна очень сложно. Тем не менее, эта игра станет большим опытом для футболистов ирландской сборной, даже если они проиграют в итоге.

22 марта сборная Ирландии выиграла товарищеский поединок у Латвии (3:2), а 20 ноября прошлого года победила Мальту (1:0).

Франция

Сборная Франции не оставила шансов Нидерландам в прошлом туре и уже обзавелась преимуществом перед прямым конкурентам. При всем уважении к Ирландии, она не соперник подопечным Дешама и гости могут потерять очки в этой встрече лишь по своей вине. Матч обещает быть интересным, а французы имеют хорошую возможность чуть ли не единолично возглавить таблицу в своей группе.

24 марта Франция разгромила на своем поле Нидерланды (4:0), а 18 декабря проиграла по пенальти финал ЧМ 2022 Аргентине (3:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит Ирландия – 10.5

Ничья – 5.15

Победит Франция – 1.36

Статистика

Пять из шести последних матчей Ирландии завершились исходом «обе забьют»

Сборная Франции выиграла только один выездной поединок из последних шести

Ирландия проиграла сборной Франции четыре из пяти последних поединков

Пять из шести последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Франции в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что французы не будут тратить много сил в этой встрече, но уже в первом тайме добьются перевеса и спокойно постараются завершить игру.