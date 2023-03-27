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Ирландия – Франция : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:49
Ирландия – Франция : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Ирландия – Франция, который состоится 27 марта 2023 года

Ирландия

Нынешний поединок с Францией станет для сборной Ирландии стартовым поединком в квалификации Евро 2024. Команда не показывала стабильности на прошлых отборах и поверить в то, что хозяевам удастся удержать Мбаппе и Гризманна очень сложно. Тем не менее, эта игра станет большим опытом для футболистов ирландской сборной, даже если они проиграют в итоге.

22 марта сборная Ирландии выиграла товарищеский поединок у Латвии (3:2), а 20 ноября прошлого года победила Мальту (1:0).

Франция

Сборная Франции не оставила шансов Нидерландам в прошлом туре и уже обзавелась преимуществом перед прямым конкурентам. При всем уважении к Ирландии, она не соперник подопечным Дешама и гости могут потерять очки в этой встрече лишь по своей вине. Матч обещает быть интересным, а французы имеют хорошую возможность чуть ли не единолично возглавить таблицу в своей группе.

24 марта Франция разгромила на своем поле Нидерланды (4:0), а 18 декабря проиграла по пенальти финал ЧМ 2022 Аргентине (3:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Ирландия – 10.5
  • Ничья – 5.15
  • Победит Франция – 1.36

Статистика

  • Пять из шести последних матчей Ирландии завершились исходом «обе забьют»
  • Сборная Франции выиграла только один выездной поединок из последних шести
  • Ирландия проиграла сборной Франции четыре из пяти последних поединков
  • Пять из шести последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Франции в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что французы не будут тратить много сил в этой встрече, но уже в первом тайме добьются перевеса и спокойно постараются завершить игру.

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