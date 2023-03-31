«Бирмингем» – «Блэкберн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Бирмингем» – «Блэкберн», который состоится 1 апреля 2023 года
«Бирмингем»
«Синие» в Чемпион Лиге занимают семнадцатое место. Команда не часто радует своих болельщиков победами, но старается держаться и не скатывается на самое дно турнирной таблицы. Дома «Бирмингем» взял верх над «Ротерхэмом» в матче 36-го тура чемпионата. В сухую, пропустив три мяча, на выезде «синие» потерпели поражение от «шершней» из Уотфорда в позапрошлом туре Чемпионшипа.
18 марта с минимальным счётом в гостях команда из Бирмингема обыграла КПР.
«Блэкберн»
Дела у «риверсайдцев» идут лучше, чем у «синих». Команда редко уступает своим оппонентам, даже на выезде. В турнирной таблице «бродяги» находятся на пятой строчке. С середины января текущего года по начало марта никому не удавалось обыграть «сине-белых» из Блэкберна. 10 марта на своём поле «Сток Сити» с разницей в один гол одержал победу над «риверсайдцами». Дома «Блэкберн» взял верх над «Редингом».
19 марта в четвертьфинале Кубка Англии в напряжённой борьбе «бродяги» уступили «клинкам» из Шеффилда (2:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бирмингем» – 2.55
- Ничья – 3.15
- Победит «Блэкберн» – 2.85
- Победит «Блэкберн» с форой -1.5 – 5.30
- Обе забьют — нет – 1.77
- Обе забьют — да – 1.98
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.30
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57
Статистика
- Шесть очных встреч команд из десяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- В четырёх матчах из десяти последних «Бирмингем» обыграл своих соперников
- За тот же период «Блэкберн» выиграл в шести поединках.
Прогноз
В конце января «бродяги» в гостях после дополнительного времени выиграли команду из Бирмингема в 1/16 Кубка Англии. Компания Pinnacle предлагает на победу «Блэкберна» коэффициент 2.85. Победа не достанется гостям легко, но свои три очка «риверсайдцы» возьмут.