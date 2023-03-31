«Вест Бромвич» – «Миллуол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1680273462

сегодня, 17:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Вест Бромвич» – «Миллуол», который состоится 1 апреля 2023 года

«Вест Бромвич»

«Дрозды» занимают девятое место в Чемпион Лиге на данный момент. Вспомним несколько матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи «Альбиона» со «львами» из Лондона. В игре 35-го тура на выезде «Вест Бром» уступил «Халлу» (0:2). С одинаковым счётом 1:0 «мешки» обыграли в домашних матчах команды «Уиган» и «Хаддерсфилд».

15 марта «Вест Бромвич» разошёлся миром с «Кардиффом» (1:1).

«Миллуол»

«Докеры» в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на три строчки выше «дроздов», опережая на пять очков «Альбион». С минимальным счётом в гостях «львы» одержали победу над «Редингом». Победный гол за «Миллуол» забил с пенальти защитник Андреас Фогльзаммер в начале первого тайма. На своём поле с разницей в один мяч «докеры» взяли верх над «лебедями» из Суонси.

Со счётом 0:1 дома «Миллуол» уступил «Хаддерсфилду» в матче прошлого тура Чемпион Лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Бромвич» – 1.89

Ничья – 3.50

Победит «Миллуол» – 4.30

Победит «Вест Бромвич» с форой -1.5 – 3.35

Обе забьют — нет – 1.72

Обе забьют — да – 2.09

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних

Четыре встречи из десяти последних «дрозды» выиграли

«Львы» взяли верх над соперниками в пяти поединках из десяти за последнее время.

Прогноз

Не радовали высокой результативностью последние матчи команд. Личные встречи «дроздов» со «львами» также не отличались обилием забитых мячей. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов коэффициент 1.62.