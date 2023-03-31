«Валенсия» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Валенсия» – «Райо Вальекано», который состоится 3 апреля 2023 года

«Валенсия»

«Летучие мыши» из Валенсии в чемпионате Испании на текущий момент занимают восемнадцатое место. За достаточно длительное время «оранжевые» обыграли своих соперников только в двух матчах. С минимальным счётом «Барселона» дома одержала победу над «Валенсией». Гол Рафиньи на пятнадцатой минуте первого тайма стал единственным и победным в игре. «Летучие мыши» на своём поле принимали в позапрошлом туре «Осасуну». Голландский нападающий «оранжевых» Джастин Клюйверт принёс победу своей команде, забив гол в ворота гостей во второй половине встречи.

18 марта в Мадриде со счётом 0:3 «Валенсия» проиграла «матрасникам».

«Райо Вальекано»

На восьмой строчке турнирной таблицы Примеры находятся мадридские «пчёлы». В последнее время у «Райо Вальекано» дела обстоят не намного лучше, чем у «оранжевых». Вничью сыграли «красно-белые» дома с «басками» в матче 24-го тура Ла Лиги (0:0). «Сельта» в позапрошлом туре в сухую, забив три мяча в ворота соперника, взяла верх над «пчёлами». Все три гола были забиты во втором тайме.

В матче 26-го тура чемпионата Испании вничью со счётом 2:2 «красно-белые» сыграли с «Жироной».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 2.15

Ничья – 3.25

Победит «Райо Вальекано» – 3.75

Победит «Валенсия» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 1.75

Обе забьют — да – 2.08

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.36

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57

Статистика

В восьми футбольных поединках из десяти крайних «Валенсия» проиграла

«Райо Вальекано» уступил в трёх матчах из десяти последних

Три очных встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

В предстоящем поединке нет явного фаворита и сложно отдать предпочтение какой-то конкретной команде в данной паре. Например, «летучие мыши» достаточно длительное время ни с кем не играли вничью. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.25.