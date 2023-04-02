Месси угрожают бандиты. Провокация повлияла на трансферные планы

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вчера, 23:23

Наркос оставили послание.

Записка от наркоторговцев

Месяц назад ночью ближе к рассвету в Росарио, родном городе Месси, раздались выстрелы. Мотоциклисты атаковали супермаркет. Повезло, что не ранили охранника. В этом городе в 2022 году убили 288 человек. А с начала 2023-го почти семьдесят трупов. Ситуация давно дикая. Например, три года назад в данном населенном пункте ударом куском трубы по голове убили седовласого дедушку, у которого украли велосипед посреди белого дня.

Пострадавшим оказался Томас Карлович, которого Марадона и многие эксперты считают главным неоцененным гением местного футбола. «Эль Тринче» Карлович не дожил до большого праздника в Аргентине, победы на чемпионате мира. Но даже грандиозный успех национальной команды не остановил организованную преступность в родном городе Месси. Три из четырех убийств – заранее спланированные преступления.

Почти 70 убийств в Росарио за три месяца против 118 убийств в Москве за весь 2022 год, хотя аргентинский город в десять раз меньше по населению. Но зачем было расстреливать супермаркет? Во-первых, это магазин отца Антонеллы Рокуццо, жены Месси. Во-вторых, вооруженные люди оставили записку:

Месси, мы ждем тебя, очень ждем. Хавкин это нарко, он тебя не защитит.

Хавкин не российский фудблогер, как можно подумать из фамилии, которую в Европе скорее читали бы как Явкин, а Пабло Лаутаро, мэр Росарио. В городе бывшего юриста орудуют банды, одна из которых решила показать, что не боится ни местного начальника, упрекнув Хавкина в торговле наркотиками, ни посягать на святое – угрожать победному Месси.

Подозреваемый сидит в тюрьме

Клан «Лос Монос» превратил Росарио в отдельное государство. Власть в руках у продавцов наркотиков. «Лаборатория для бандитов», как назвал свой город Хавкин. Но проблема еще и в том, что внутри мафии случился раскол. Росарио – портовый город, что открывает возможность торговать наркотиками со странами Африки, Азии и Европы. Бизнес приносит миллионы евро, а значительную часть грязных денег тратят на подкуп полицейских.

Их тоже подозревали в расстреле магазина тестя Месси. Возможно, пытались стравить банды преступлением без жертв. Лионель в Аргентине на пике популярности. Вспомните, что когда у Кварацхелии украли автомобиль в Неаполе, то местная мафия передала информацию. Полицейские нашли через сутки оставленную машину, которую не перегнали в другую часть Италии. Или на родину Хвичи, куда часто стекаются ворованные автомобили.

Чтобы угрожать Месси, нужно быть бандитом без тормозов. И есть хороший для такого поступка кандидат. Алан Фунес основал клан в свою честь. Ему всего 23 года, с восемнадцати лет сидит в тюрьме за убийство, которым ответил за смерть матери. С головой аргентинские бандиты совсем не дружат. Часто случайно ранят прохожих рядом детей, убивают семьи своих конкурентов. Не боятся видеосъемки и свидетелей.

Алана Фунеса приговорили к 35 годам заключения, но из тюрьмы управляет своей бандой. Обвиняется в вымогательстве денег, организации перестрелок в Росарио, когда воевал с кланом «Лос Каминос». Алан осужден за два убийства и два покушения, а также за торговлю наркотиками. Полицейские взялись за клан Фунес, ведь эти бандиты продолжают убивать, причем часто женщин. Алан платит за заказные убийства всего 1500 евро в эквиваленте.

Так мало стоит жизнь в родном городе Месси. Полицейским удалось найти доказательства в телефоне сестры Фунеса. Но это лишь маленький шаг к наведению порядка. «Лос Фунес» расстреливали магазины людей, которые отказывались им платить. Возможно, родные жены Месси среди смелых ребят, которые не стали платить рэкетирам?

Теперь Лионель не вернется домой

Жертвами бандитов в Росарио становятся не только члены ОПГ , а случайные люди. Например, клан Фунеса вымогал деньги у работника биржи после наводки домработницы, которая оказалась тетей девушки этого самого Алана. А в начале года молодой музыкант Лоренцо «Джимми» Альтамирано возвращался домой с репетиции. Беднягу похитили, увезли на авто и расстреляли у ворот стадиона имени Марсело Бьелсы, арены родного клуба Месси, «Ньюэллс Олд Бойз».

«Джимми» умер в больнице, а в его кармане нашли записку для босса «Лос Монос», Ариэля Кантеро. Вдумайтесь. Поймали в центре города человека. Привезли к стадиону «Ньюэллс Олд Бойз», чьи фанаты пьют в баре известного наркоторговца. И расстреляли, чтобы передать записку другим бандитам. Музыкант не имел судимостей и связей с бандами. Месси не перевезет любимую семью в кровавое место. К его сыновьям придется приставлять по роте охранников.

Но это не обезопасит, ведь разборки ведутся между теми, кто расстреливает всех подряд. Жаль, что у Месси и Ди Марии – воспитанников знаменитых клубов-соперников из Росарио, нет шансов остановить насилие на родине. Старший брат Лионеля сам связался с бандитами. Его задерживали за хранение незарегистрированного оружия, у него были проблемы с наркотиками. После победы Месси на ЧМ местные бандиты решили «повысить ставки», задев футболиста.