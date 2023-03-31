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Чемпиона мира 2022 года подозревают в групповом изнасиловании модели

вчера, 12:14

Защитника «Севильи» и сборной Аргентины Гонсало Монтиэля подозревают в участии в групповом изнасиловании.

В четверг на игрока был подан соответствующий иск. Об этом сообщил адвокат предполагаемой жертвы Ракель Эрмида.

Эпизод случился 1 января 2019 года во время вечеринки по случаю дня рождения Монтиэля, которая состоялась в его доме. Произошел «акт сексуального насилия с проникновением при отягчающих обстоятельствах со стороны группы лиц».

Предполагаемой жертвой является модель. По словам Эрмиды, у нее были «краткосрочные отношения» с Монтиэлем, который пригласил ее увидеться с его семьей и настоял на том, чтобы она пришла на вечеринку. Потерпевшая не пьет алкоголь, но, выпив два напитка, «полностью потеряла сознание».

После происшествия потерпевшую «выбросили из дома». Юрист подчеркнул, что жертва «не знает, сколько человек участвовало в насилии» и «не помнит, как она вернулась домой».

Адвокат заявил, что жертва получала угрозы от окружения футболиста, в том числе от матери Гонсало, когда обращалась в суд.

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Все комментарии
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 20:19
Из показаний "жертвы" в суде: Почему так поздно обратилась? Так у меня болезнь - на "с" начинается и на "с" заканчивается. А вспомнила - склерос, склерос.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
вчера в 19:51
да там всю сборную можно закрывать за изнасилование судей на матчах с саудитами, австралийцами, голландцами.. более позорного чемпионства я и не видел за свою жизнь, даже убогая Испания в 2010 не так пафосно и купленно заезжала на кубок))
112910415
112910415
вчера в 18:37
жертва не сильно торопилась с заявлением ...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:38
    adekvat
    adekvat
    вчера в 17:31
    Не пьет но после пару литров, там еще вопрос кто кого насиловал, знавал я таких скромняг непьющих.
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 17:21
    В каждой стране есть своя Майорга.
    Показала как можно доить футболиста. Сейчас каждая ш..., которая состояла в отношениях 5 летней давности напишет, что в неё "проникли" и похитили невинность.
    wzc3r87tzrby
    wzc3r87tzrby
    вчера в 14:48
    Любят футбольные чемпионы насильничать
    valt134
    valt134
    вчера в 14:12
    По ходу решила денежку влёгкую срубить.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 13:53
    Если будет суд присяжных,, то вполне сможет доказать. Вернее, не доказать, а убедить, ибо присяжные, как известно, руководствуются гражданским сознанием, а не юридическим, как судьи.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 13:40, ред.
    Она явно сейчас подружка Тчуамени или Комана... Эх, товарищи женщины!.. А-ха-ха-ха..
    yk8g8zea95je
    yk8g8zea95je
    вчера в 12:59
    Всех чемпионов мира 2022 года подозревают в групповом изнасиловании сборной Франции
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 12:57
    "Такова спортивная жизнь".
    Elliada
    Elliada
    вчера в 12:51
    4 года прошло. Что за манера такая, ждать несколько лет, а потом заявление писать??? Ждала, когда он знаменитым станет, чтобы побольше со стрясти?? В любом случае, думаю, что она ничего не докажет. Сама призналась, что не помнит кто там был. Всякие экспертизы делать поздно. Получит внимание и о ней забудут
    Великий Пуховик
    Великий Пуховик
    вчера в 12:49
    Интересно, вратарю Мартинесу предъявят обвинения в изнасиловании перчаток этой модели или может быть её сумочки?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 12:37
    А заче м это на футбольном сайте на какую аудиторию рассчитано 3
    Гость
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