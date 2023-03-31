Чемпиона мира 2022 года подозревают в групповом изнасиловании модели

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вчера, 12:14

Защитника «Севильи» и сборной Аргентины подозревают в участии в групповом изнасиловании.

В четверг на игрока был подан соответствующий иск. Об этом сообщил адвокат предполагаемой жертвы Ракель Эрмида.

Эпизод случился 1 января 2019 года во время вечеринки по случаю дня рождения Монтиэля, которая состоялась в его доме. Произошел «акт сексуального насилия с проникновением при отягчающих обстоятельствах со стороны группы лиц».

Предполагаемой жертвой является модель. По словам Эрмиды, у нее были «краткосрочные отношения» с Монтиэлем, который пригласил ее увидеться с его семьей и настоял на том, чтобы она пришла на вечеринку. Потерпевшая не пьет алкоголь, но, выпив два напитка, «полностью потеряла сознание».

После происшествия потерпевшую «выбросили из дома». Юрист подчеркнул, что жертва «не знает, сколько человек участвовало в насилии» и «не помнит, как она вернулась домой».

Адвокат заявил, что жертва получала угрозы от окружения футболиста, в том числе от матери Гонсало, когда обращалась в суд.